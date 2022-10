El ginecólogo acusado de abuso sexual se se negó a declarar y ratificó su inocencia

El ginecólogo correntino Gerardo Alejandro Dahse, denunciado por supuesto abuso sexual, se presentó ayer a prestar declaración como imputado en el Juzgado de Instrucción N° 3 a cargo de la jueza Josefina González Cabañas. Sin embargo, por una cuestión estratégica y aconsejado por su abogado, decidió no declarar y ratificó su inocencia.

La semana pasada la Cámara de Apelaciones de Corrientes revocó la prisión preventiva aplicada a Dahse, acusado de supuesto abuso sexual agravado, que permaneció detenido casi cuatro meses.

Por orden de la Justicia, tiene prohibido salir de la provincia y del país. Entregó su pasaporte y debe cumplir una restricción de acercamiento a las denunciantes.

Alejandro Gerardo Dahse, de 53 años, también profesional auditor de una obra social, está procesado por un caso ocurrido en 2021 cuando una joven denunció que el médico había abusado de ella durante una atención ginecológica.

De acuerdo con la denuncia, el supuesto ataque sexual por parte de Dahse se produjo en su consultorio el 26 de mayo del año pasado, cuando concurrió a una consulta ginecológica. En un primer momento el hecho fue investigado como un abuso sexual simple, pero la jueza González Cabañas agravó la imputación de Dahse al procesarlo por abuso sexual gravemente ultrajante.

María (nombre ficticio de una de las víctimas) contó que “hace 13 años yo era menor de edad y Dahse era mi ginecólogo, me encerró en su consultorio y me violó de todas las formas que se pueden imaginar, después de dormirme (anestesiada) y 13 años después ya somos 19 mujeres”.

La mujer relató que “en ese momento no tuve el valor de contarlo y me corté las venas. Fui internada y en mi estado de shock dije algo, intervino la policía y los médicos forenses tomaron las pruebas”.

“La policía hizo la denuncia en un primer momento y luego mi mamá, porque en 2008 yo era menor de edad”, explicó.

Luego relató que “se me investigó a mí, pasé por terapias psiquiátricas y psicológicas y el señor no tuvo que pasar por ninguna. La víctima es la que tiene que atravesar todo eso”.

“Él siguió abusando de pacientes, se maneja de la misma forma y con la misma impunidad. El juez de mi causa, en 2008, la calificó como abuso simple, pero de simple no tenía nada. No podía estar parada de los dolores que tenía y me corté las venas y a los cuatro años Dahse salió sobreseído. Eso es lo que hizo la Justicia conmigo”, dijo en diálogo con Télam.

“Trece años después veo qué le pasó a otras chicas y me sentí culpable, pero si me hubiesen escuchado, si hubiese habido justicia, este hombre no habría seguido abusando”, finalizó María en su testimonio ante los medios.

