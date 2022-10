Acusado de corrupción, el juez Bento se defendió: “Esta causa es política”

El juez Walter Bento, investigado por presuntos hechos de corrupción en Mendoza, aseguró este viernes ante el Consejo de la Magistratura que la causa contra él “es política” y se trata de “una venganza”.

Insistió Bento que tiene “hechos y pruebas” para demostrar su inocencia y que es víctima de “una canallada”. “Soy inocente, no he cometido ninguno de los delitos de los que se me acusa”, enfatizó Bento durante su declaración, y aseguró que es un funcionario “honesto, trabajador, responsable y solidario”.

Bento fue procesado por la Justicia federal por considerar que su patrimonio y el de su familia creció de manera desproporcionada.

Se lo acusa de ser responsable de asociación ilícita en calidad de jefe, “en concurso real con el delito de cohecho pasivo por 15 hechos en calidad de autor, todos a su vez en concurso real y en relación con los siguientes casos”, destacándose a cada uno de los 15 involucrados en las maniobras que tienen que ver con Bento.

Además, se responsabiliza al juez de prevaricato en calidad de autor; todo a su vez en concurso real con el delito de omisión y retardo de justicia, y con el delito de enriquecimiento ilícito, lavado de activos de origen delictivo y falsedad ideológica, estos últimos por dos hechos en concurso real entre sí y estos tres últimos delitos en grado de coautor y a su vez en concurso real con el delito de abuso de autoridad por diez hechos en calidad de autor en concurso real entre sí y en concurso ideal respecto del delito de desobediencia respecto de una orden emanada por dos hechos en concurso real e ideal con el delito de ocultamiento de un objeto destinado a servir como prueba.