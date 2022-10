Tambalea la premier británica: despidió a su ministro de Finanzas

A menos de 40 días de su nombramiento como ministro de Finanzas del Reino Unido, Kwasi Kwarteng fue despedido ayer por la primera ministra de británica, Liz Truss, que también lucha por mantenerse en el cargo ante las turbulencias registradas en los mercados financieros por un polémico plan económico elaborado por ambos y que ayer la premier ratificó, aunque con algunas modificaciones.

El Banco de Inglaterra tuvo que intervenir hace dos semanas tras el anuncio del presupuesto presentado por Kwarteng, que sumió a los mercados en el caos en medio de preocupaciones sobre mayores costos de endeudamiento.

Cuestionado en el cargo, finalmente llegó su destitución. Según destacaron los medios británicos, Kwarteng es el funcionario que menos duró en el cargo después de Iain Macleod, quien murió de un ataque al corazón 30 días después de asumir como ministro de Finanzas en 1970.

"Me ha pedido que me haga a un lado y he aceptado", escribió Kwarteng en una carta dirigida a Truss y publicada en su cuenta de Twitter. "Quiero ser honesta, esto es difícil. La forma en que cumplimos nuestra misión tiene que cambiar", dijo Truss horas más tarde en una breve conferencia de prensa que duró apenas ocho minutos.

