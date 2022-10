Santa Ana: por robos, un grupo de vecinos irá al Ministerio de Seguridad

Por robos en casas de fin de semana, un grupo de vecinos de Santa Ana presentará un pedido al Ministerio de Seguridad para aumentar los controles en la localidad. Juntarán firmas de los vecinos para elevar la nota en Capital. Buscan que los recursos de la comisaría se adecuen a la “creciente demografía de la localidad”.

Vecinos, autoridades municipales, policías y bomberos de Santa Ana se reunieron este viernes en el cuartel de Bomberos Voluntarios para hablar sobre la seguridad. Señalan que hay preocupación por el ataque a casas de fin de semana, por lo que pedirán dialogar con el Ministerio de Seguridad, a cargo de Buenaventura Duarte.

“Esto surge porque últimamente hubo una serie de robos en Santa Ana, sobre todo en Parque Leconte. Surgió la idea de juntarnos con el nuevo comisario de la ciudad para que nos cuente cuáles son las necesidades, que son varias obviamente, y enterarnos un poco de cuál es el accionar, qué piensan hacer y en qué podemos colaborar”, contó a El Litoral, Gerardo Elizalde, presidente de la comisión vecinal del barrio Parque Leconte.

Según indicó, los robos alertan a la población y sobre todo a las casas de fin de semana. “El mes pasado fueron dos robos, ahora en lo que va del mes son otros dos otra vez. Se está tornando complicado porque una de las ventajas que tenía esta zona era la tranquilidad”, mencionó el vecino, que se radicó en la localidad hace nueve años.

Entre las complicaciones operativas de la fuerza de seguridad local, Elizalde mencionó que los efectivos, según le comentaron, no poseen un teléfono fijo en funcionamiento desde hace tres meses. “Nos enteramos así que la comisaría no tiene teléfono fijo hace casi tres meses y entonces la comunicación con los vecinos del pueblo está cortada. No tienen forma de llamar. Los que pueden hacer algún comentario lo hacen por Vecinos en Alerta, pero no todo el pueblo está en ese grupo”, indicó. Cabe destacar que “Vecinos en Alerta” es un grupo de WhatsApp en el que transmiten información que compete a cuestiones de seguridad.

“Una de las cosas más importantes es la falta de recursos humanos. Esto creció en los últimos años muchísimo en términos demográficos y no fue acompañado por la cantidad de efectivos. Esa es una falencia muy grande. Después el tema de los móviles, que si se rompen no tienen cómo repararlos. Cosas así que son importantes y que hacen al quehacer cotidiano”, refirió Elizalde.

Frente a este panorama, los participantes acordaron presentar un pedido al Ministerio de Seguridad. “Solicitamos que baje al pueblo en algún momento el ministro o subsecretario para plantearles que nosotros queremos que se adecue la comisaría al requerimiento demográfico que tiene la zona”, explicó. “Pasa con todo, porque esto hizo una explosión demográfica y mobiliaria en los últimos años y no se tiene dimensión de ello. Todo el mundo cree que esto sigue siendo un pueblo chico”, resaltó Elizalde. Los vecinos presentarán la nota esta semana, mientras tanto buscarán reunir firmas de los lugareños que estén de acuerdo con el pedido. La nota estará hasta el martes en el cuartel de Bomberos Voluntarios de la localidad.

“Entendemos que los policías hacen lo que pueden dentro de lo que pueden y es complicado porque últimamente, siendo esta una zona súper tranquila en la que nunca tuvimos ningún problema, ahora empezaron. Lo único que queremos es tranquilidad”, cerró Elizalde.

De la reunión participaron, además de vecinos de diferentes barrios, la viceintendenta de la localidad, Vanesa Aymerich, bomberos voluntarios e integrantes del cuerpo de Policía de Corrientes.

