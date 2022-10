Mauricio Macri: “La gente presiente el final de un ciclo y la cercanía de otro”

No es la primera vez que el expresidente Mauricio Macri utiliza las redes sociales para hacer una referencia a la decisión de muchos jóvenes de irse del país por la crisis económica y social. Esta vez, les pidió que le den “una oportunidad más” a la Argentina al considerar que “el año que viene se producirá un cambio muy profundo”.

“La gente presiente el final de un ciclo y la cercanía de otro. Se produjo en el país un cambio cultural fenomenal que va a dar vuelta la rueda. Por eso afirmo que vienen años de crecimiento y desarrollo para los argentinos”, enfatizó el exmandatario.

Y agregó: “Les pido a todos esos jóvenes que planean irse que le den al país una oportunidad más, para que los mismos logros que podrían tener en el extranjero, los tengan en la Argentina, en su provincia, en su ciudad, en su barrio. Nada, pero nada, se compara con alcanzar metas en el lugar donde nacimos, junto a la familia, los amigos, los afectos; saber que estamos cerca para compartir la alegría y para ayudarnos cuando sea necesario”.

En los últimos días, y tras realizar una serie de actividades fuera del país, Macri comenzó a desarrollar una agenda proselitista de cara a la construcción política de Juntos por el Cambio para 2023.

Hace dos días, en otra de sus incursiones bonaerenses con tono electoral, recorrió la ciudad de San Nicolás junto con el intendente Manuel Passaglia, y el precandidato a gobernador Cristian Ritondo, donde tuvo encuentros con vecinos y comerciantes.

“Yo estoy en la cancha. Voy a ayudarlos, no me olvido de ustedes”, dijo el expresidente al diario nicoleño El Norte al hablar sobre su futuro político, y volvió a castigar al Gobierno: “El país está a la deriva porque no tenemos ni plan ni rumbo, lamentablemente”.

