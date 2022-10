San Martín recibe a Peñarol y busca su segundo triunfo de la temporada

Base. Santiago Ferreyra dijo que es difícil no ilusionarse con el arranque que tuvo San Martín.

La segunda presentación consecutiva de las tres previstas en el inicio de la temporada de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) tendrá esta noche San Martín de Corrientes cuando, desde las 21.10 en el Fortín Rojinegro, reciba la visita de Peñarol de Mar del Plata.

En el equipo correntino seguirá ausente el base Gastón García, que se recupera de un traumatismo que sufrió durante el desarrollo de la Liga Sudamericana en Barranquilla, Colombia.

San Martín ganó en su debut y le cortó una racha de cuatro triunfos consecutivos al campeón Instituto. El pasado viernes se impuso 86 a 74 con una sólida producción colectiva, donde se destacó la defensa y el goleo repartido, con cinco jugadores que llegaron al doble dígito en el casillero de conversiones.

Los conducidos por Diego Vadell marcaron la diferencia en el primer tiempo, después soportaron la reacción de Instituto y supieron manejar los tiempos del encuentro. “Contra Instituto tuvimos un excelente arranque, trabajamos para eso, pero creo que fue algo atípica la diferencia que sacamos y no todos los partidos serán así”, reconoció el base Santiago Ferreyra. “Era fundamental ganar el primer partido y frente a un rival que nos dejó afuera en la semifinal de la pasada Liga”, sostuvo en declaraciones que realizó a Basquet Pass después de la victoria de San Martín frente a Instituto.

“Salimos a jugar muy bien, muy concentrados y con una buena defensa. Ellos, cuando estuvieron 20 puntos abajo, salieron a presionar y a tomar algunos riesgos, pero supimos controlarlos para quedarnos con el triunfo”.

En el inicio de la competencia en el país, Ferreyra se hizo dueño de la base frente a la lesión de García y la partida de Jonathan Machuca.

“Me siento preparado para el rol que me toca asumir. Hoy no están Gastón por una lesión, lo tengo que suplir, me tengo que hacer cargo de la conducción y tratar que el equipo siga funcionando”, manifestó.

“Me preparé para esto, es lo que todo jugador quiere tener y espero aprovechar la oportunidad”, afirmó.

El arranque de temporada de San Martín es muy bueno. “Se hace difícil no ilusionarse, pero este inicio promete. Clasificamos a la próxima fase de la Liga Sudamericana como primeros en el grupo y ahora ganamos en el debut de la Liga, pero esto recién empieza y tenemos que ir paso a paso”, sostuvo el jugador cordobés de 25 años.

Ferreyra llegó a San Martín para la temporada 2021/22 y desde ese momento, pese a los pocos cambios dentro del plantel, “mantenemos la idea de juego, la química del equipo se mantiene, todos nos amoldamos a un objetivo que es salir agresivos en defensa y después jugar bien al basquet”.

Peñarol llega a este partido después de vencer a domicilio a Regatas Corrientes por 74 a 64, en lo que fue su primera victoria en tres presentaciones.

Durante el juego disputado el sábado en el estadio ubicado en el parque Mitre, en el equipo conducido por Adrián Capelli se destacaron Bruno Sansimoni con 18 puntos y Pablo Alderete, que formó parte del plantel de San Martín que logró el segundo ascenso a la Liga Nacional, con 12.