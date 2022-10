La versión de la furia de Icardi con Wanda Nara y L-Gante tras una llamada

El origen de la furia de Mauro Icardi con L-Gante por su romance con Wanda Nara se remontaría a mediados de agosto, y Marcela Tauro reveló un dato inédito que provocó la furia del delantero de Galatasaray.

"En un momento Mauro llamó a Wanda, y ellos estaban juntos desnudos", contó la panelista de Intrusos en referencia a que el cantante habría estado compartiendo la cama con la madre de Francesca (7) e Isabella Icardi (5).

Luego, Tauro admitió: "No sé si atendió o no atendió. Hablan de llamada, no de videollamada".

Al final, Marcela Tauro opinó que Wanda Nara "se relajó mucho" en Argentina, por lo que le habría dado vía libre a su aventura con L-Gante para acelerar su divorcio con Mauro Icardi.

EL ENCUENTRO DE WANDA NARA Y L-GANTE EN PARÍS QUE ENFURECIÓ A MAURO ICARDI

Por otra parte, instalada la versión de que Wanda Nara habría estado con L-Gante en Francia, para bronca de Mauro Icardi, la panelista de Intrusos corroboró los hechos.

"Me confirman lo de París y las rosas", afirmó Marcela Tauro al respecto de un encuentro de Wanda y L-Gante producido el 15 de agosto después de un recital de cumbia 420.

Es que Wanda Nara y L-Gante se habían conocido en diciembre en Argentina, en un evento de prensa para una pelea entre Chino Maidana y Yao Cabrera que jamás se concretó.

Ciudad.com