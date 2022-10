Una mujer denunció a su ex en redes sociales: "Pensé que me ibas a matar"

Victoria es una joven de la localidad correntina de Goya que sufrió una golpiza por parte de su ex pareja y padre de sus hijos. Según expresó en una publicación hace unas horas, no aguantó más y decidió contar su calvario.

La joven publicó una serie de fotos y hasta una conversación con el violento donde él le asegura: "No me di cuenta", y le pide perdón.

Además de las imágenes y la publicación, este martes por la mañana presentó una denuncia penal, indicó Victoria en diálogo con ellitoral.com.ar.

La víctima en sus cuentas de Facebook e Instagram contó el maltrato que sufrió por parte de L. S., su ex pareja.

La joven muestra las heridas que le provocó este individuo: le rompió el labio y le dejó moretones en los pómulos.

Según se puede apreciar en la publicación, ella le envia las fotos de cómo le quedó la cara luego del ataque y el hombre le responde: "We, no me di cuenta. Perdoname". A lo que ella le confiesa: "Pensé que me ibas a matar".

Luego de este episodio la joven lo denuncia a través de sus redes sociales y anuncia, "ya no me callo más. Ya no lo cubro más".

El violento, luego de lamentarse por lo ocurrido, decide amenazarla por mensaje de texto: "Me voy a ir preso, pero de mis hijos no me vas a alejar".

*En caso de violencia de género está disponible la línea gratuita 144 o el número 3794530311.