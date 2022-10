Por el estado de los caminos rurales, vecinos de Pueblo Libertador se manifiestan y planean cortar la Ruta 12

Debido al estado de los caminos rurales, vecinos de Pueblo Libertador amenazan con cortar la Ruta 12 si no obtienen respuestas. Presentarán un pedido al gobernador Gustavo Valdés para dialogar sobre los reclamos.

“Redactamos una nota para presentarle al gobernador, la cual vamos a firmar con todas las autoridades del pueblo y todos los vecinos que asistan a una reunión por el tema de la entrada de ripio y todos los caminos rurales que son una vergüenza y un desastre, realmente. La verdad que se encuentran intransitables”, sostuvo a TN Esquina, Soledad Bournissent, una vecina que reclama la situación. “No viene de ahora nuestro reclamo, viene de hace años y es siempre lo mismo. Vos entrás a Pueblo Libertador y no podés ir a más de 20 o 30 km y así igualmente destrozás tu vehículo, destrozás el tren delantero completo, se te desarma el auto. ¿Quién se hace cargo de eso? ¿Quién se hace cargo de las cubiertas que se han roto en el ripio?”, sostuvo. Hubo una manifestación ayer en la plaza local por vecinos autoconvocados. Se reunirían esta semana con los vecinos del pueblo para definir si avanzar o no con el corte de ruta. “El pedido de los vecinos no se trata solo del ripio de entrada a Pueblo Libertador, es la misma en Sarandí, Cuchilla, Espacio Ceja y Yunque. Es una vergüenza que viviendo familias ahí exista tanta desidia en los caminos de ingreso”, sostuvo Bournissent.