Aprobaron la instalación de paneles solares en ocho refugios del parque Iberá

La Secretaría de Energía de la Nación, a través del Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (Permer), adjudicó la licitación para abastecer de electricidad a partir de energías renovables a 281 establecimientos públicos en 19 provincias. Corrientes instalará equipos fotovoltaicos en ocho refugios localizados en portales de los Esteros del Iberá.

Los equipos estarán destinados a los refugios del Centro Operativo San Ignacio, Centro Operativo San Nicolas, área UP Monte Rey, Destacamento Yaguarete Corá, Destacamento Guayaivi/Carambola, área UP San Nicolás, Puesto Mira y área UP Carambolita.

Al firmar la adjudicación, la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón, destacó: “Se trata de una inversión de 22 millones de dólares por parte del Estado nacional para promover la inclusión social y energética en los pueblos rurales de la Argentina”.

El subsecretario de Energía Eléctrica, Santiago Yanotti, afirmó: “Las instalaciones del Permer en instituciones públicas brindan acceso a energía limpia de forma ininterrumpida, esto permite una mejora en la calidad de vida y en las condiciones de trabajo de la población rural, favoreciendo el arraigo territorial”. Por su parte, el coordinador de Permer, Luciano Galardón, explicó: “Una vez firmados los contratos y acordado el cronograma de trabajo con las empresas adjudicatarias, comenzaremos la realización de las obras, que están diseñadas para las necesidades puntuales de cada tipo de institución pública”.

Además, la instalación de equipos fotovoltaicos será para dotar de electricidad a escuelas rurales, puestos de Gendarmería Nacional, puestos fronterizos del Ejército Argentino, campamentos de Vialidad Nacional, establecimientos sanitarios y destacamentos policiales en Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Rios, Formosa, Jujuy, La Pampa, Misiones, Neuquén, Rio Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, y Tucumán.

Tras la evaluación de las ofertas realizada por técnicos, contadores y abogados, la Secretaría de Energía resolvió adjudicar la licitación LPN1/2022 a tres empresas argentinas: Multiradio S.A, Ecos S.A y Datastar Argentina S. A.