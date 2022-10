Fuertísima frase de Wanda Nara tras los posteos de Mauro Icardi: "Esta vez tengo miedo"

El cruce de Wanda Nara y Mauro Icardi en Twitter, en reacción a un posteo de Ciudad que hablaba de los indicios de un supuesto perdón de la madre de Francesca e Isabella Icardi al delantero de Galatasaray, dejó consternada a la ex investigadora de ¿Quién es la máscara?

"Esta vez tengo miedo", admitió Wanda en comunicación con Luli Fernández para Socios del Espectáculo.

De hecho, la panelista reveló que fue la propia empresaria quien la buscó: "Ella me escribió y me mandó esa captura (de los tweets)".

"Entonces, le dije 'no sé cómo no estás con miedo porque es una actitud muy extraña' (la de Mauro). Y ella me contestó 'la verdad que sí, esta vez tengo miedo'", agregó Luli.

De esta manera, Wanda Nara reconoció el temor y desconcierto que tiene a horas de volver a ver a Mauro Icardi en Turquía, en medio de su escandalosa separación en vías de concretar el divorcio.

