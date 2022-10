Cambió el paradigma mundial del ahorro y Corrientes es clave de cara al futuro

Se realizó en Corrientes el Primer Encuentro de Desarrolladores Inmobiliarios del NEA, que contó con prestigiosos expositores de todo el país. Damián Tabakman, presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos, eminencia latinoamericana en Real Estate, fue uno de los principales oradores y advirtió que la inflación cambió el paradigma mundial. “Ya no se ahorra en moneda dura, la tendencia es resguardarse en activos reales, como el ladrillo”.

El evento Invertí en Corrientes, se realizó durante el jueves y viernes en la Salón Auditorio Julián Zini del Banco de Corrientes y fue organizado por la Cámara de Desarrolladores Urbanísticos de Corrientes (Cadicor), que agrupa a 30 empresas de toda la provincia, con apoyo del Gobierno provincial, la Municipalidad y el sector privado.

En una de las exposiciones Damián Tabakman, explicó que los ahorristas de todo el mundo enfrentan ahora un problema nuevo: la inflación.

“El ahorro en dólar era conservar el poder adquisitivo, pero ahora eso cambió. Todos aquellos que tienen ahorro o capacidad de ahorrar, empiezan a percibir este fenómeno de la inflación por el que pierden poder adquisitivo, la plata se les derrite en la mano”, dijo ante una auditorio que lo escuchaba atento.

El arquitecto detalló que ante ese panorama los ahorristas se vuelcan a activos reales inmobiliarios. “Para resguardar los ahorros, el activo por excelencia es el ladrillo, los desarrollos urbanísticos. Por eso aumentó el precio de los inmuebles. Es tremendo. Los valores están un 25% arriba del 2008 cuando ocurrió el colapso de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos”.

Ante esta situación, los gobiernos han tomado medidas para combatir la inflación como la suba de la tasa de intereses, para enfriar la economía. “En Estados Unidos la tasa de interés de un crédito hipotecario pasó de 2 al 8 por ciento, en meses”, dijo.

“El nuevo paradigma mundial llegó para quedarse: inflación en monedas duras y resguardo de activo reales como conservación del ahorro”, insistió Tabakman, pero advirtió: “Para eso es necesario preguntarse dónde y en qué”.

Para ser más explícito ejemplificó: “Comprar un departamento en Miami, donde hay seguridad jurídica, se respetan los contratos, donde un dólar es un dólar. Pero la contracara es que está carísimo. Un departamento frente al océano hoy se ofrece a 40.000 dólares el metro cuadrado. Son valores muy delirantes, por arriba del 2008”.

“Uruguay también está carísimo: los desarrollos urbanísticos triplican en su valor a los de Corrientes. Paraguay está caro. Los obreros paraguayos que trabajaron toda su vida en Argentina en construcción vuelven a su país porque ganan más en dólares. Argentina está barata. Muy barata. No tiene sentido que un trabajador gane más en Asunción que en la Recoleta de Buenos Aires”.

“El lugar a invertir es Argentina. No porque me toque vender ladrillos en el país, sino porque de verdad lo creo. Es momento de apostar por el país. Es un ciclo de valores históricamente muy baratos hasta que los inmuebles usados han bajado casi un 30 por ciento. Pero es cíclico, la economía local tiene que mejorar, porque lo que nos queda es ser Venezuela y después Cuba; entendemos que eso no sucederá”.

Ciudad de oportunidades

El secretario de Desarrollo Económico, Juan Maldonado Yonna, indicó que el Municipio apoya este tipo de eventos para fomentar acciones que tiendan a promover el clima de negocio en Corrientes. “Se viene trabajando fuertemente desde el Gobierno provincial y municipal para poder acompañar al sector privado, a los empresarios y emprendedores, que son los que toman riesgo en la ciudad y, obviamente, generan oportunidades de empleo para los vecinos”, aseveró.

En esta línea, el funcionario indicó que “Corrientes naturalmente tiene un escenario muy particular y es una plaza donde se generan oportunidades, a la vez que existe el potencial de oportunidades de negocios” y amplió lo expuesto al resaltar que “eso lo marca el nivel de concurrencia a eventos de este tipo, y que sin dudas va a continuar en los años venideros, por la importancia que tienen estos encuentros para generar y fortalecer el clima de negocios en la ciudad”.