El certamen “Mi primer chamamé” busca nuevos talentos

La Casa del Bicentenario, en el barrio San Gerónimo, fue sede el último sábado de la primera jornada del certamen “Mi primer chamamé”, organizado por el Municipio capitalino. La final será el 29 de octubre y los ganadores integrarán el disco Mundo Chamamé II.

Dio inicio la segunda edición de “Mi primer chamamé”. En la Casa del Bicentenario se presentaron durante la tarde del sábado varios amantes de la música correntina. El ganador de la edición anterior, Juan Ignacio “Nacho” Acevedo, subió al escenario y, además de interpretar varios temas, compartió su experiencia como participante de esta propuesta municipal.

Con esta oportunidad el certamen buscará superar el éxito logrado el año pasado, cuando músicos aficionados demostraron su potencial y tuvieron la chance de presentarse en un escenario, ofrecer su repertorio y ser evaluados por un jurado integrado por profesionales en la materia.

El secretario de Cultura y Educación, José Sand, consideró a este certamen como una ayuda para impulsar los primeros pasos de los participantes y destacó: “Desde la Municipalidad, como política cultural, lo que buscamos precisamente es el fomento y el acompañamiento a quienes están iniciando su camino artístico”.

Reconoció también que esta segunda edición se realiza porque muchos chicos del mundo chamamecero lo pidieron. “Estamos viviendo la segunda jornada de ‘Mi primer chamamé’, dado el éxito que generó el año pasado. No nos olvidemos de que el premio principal es la grabación de un CD virtual que estará disponible en más de 160 plataformas que se dedican a reproducir música. Esto es muy importante en la vida profesional de ellos, y nosotros estamos fomentando y visibilizándolos en las principales actividades y escenarios de la Municipalidad de la ciudad de Corrientes; además, los ganadores estarán también en el escenario mayor de la Fiesta Nacional de Chamamé”, indicó.

Por su parte, el director general de Expresiones Musicales Populares del municipio, Raúl Báez, destacó que, en este segundo año, se buscan “nuevos valores a los que el Municipio les da la oportunidad, además de grabar su primer disco, de trascender como artistas profesionales”.

Después agregó: “Es una posibilidad maravillosa que se les presenta a muchos artistas, no solo de los barrios de la capital, sino de todo Corrientes y también de la región”.

La gran final será el próximo sábado 29, desde las 16, oportunidad en la que se va a elegir a los 10 ganadores que integrarán el disco Mundo chamamé II. Luego, a través de las diferentes plataformas, los vecinos tendrán 45 días para elegir al nuevo ganador de “Mi primer chamamé”.

Oportunidad

Facundo Giménez fue la segunda vez que se presenta al certamen dado que, en la primera edición pasó a la final pero no pudo concursar porque contrajo covid-19.

“Hace mucho tiempo tenía ganas de cantar, de que me escuchen y no me animaba, y gracias a mi familia que me apoyó, me animé a participar, fui a las Peñas de la Ciudad, suelo ir también a la peña del arte, y la verdad que esto es un muy buen aporte de la Municipalidad, una buena iniciativa”, aseveró.

Edición anterior

La edición 2021 del certamen “Mi primer chamamé” dejó un saldo más que positivo, con doce artistas que llegaron a la fase final. Los músicos, en esa instancia, fueron los mentores del álbum “Mundo Chamamé”, el cual quedó disponible al público en plataformas virtuales como Spotify, YouTube, Deezer, Apple Music y otras.

“Mundo Chamamé” logró rápidamente más de 300 mil reproducciones y se transformó en disco de oro. El material discográfico tuvo el aporte de todos los finalistas del certamen.

Grupo Mauricio Ayala y sus Caballeritos Nocheros, Francisco Martínez, Máximo Benítez, Maximiliano Soto Fernández, Bianca Almirón, Grupo Sueño Correntino, Malena Pintos, Ezequiel Romero, Juan Ignacio Acevedo Passarello, Nahir Fernando Rodríguez, Grito Esperanza y Jorge Quiróz, fueron los responsables de darle contenido musical al trabajo.

(VAE)