La Justicia rechazó el recurso de amparo presentado por trabajadores municipales

La Justicia rechazó el recurso de amparo presentado por trabajadores contra la Municipalidad de Mercedes. Se trata de la medida judicial que había presentado un grupo de sindicalistas de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) luego de que señalaran que el Ejecutivo habría descontado dinero a los empleados que se manifestaron por el conflicto salarial. La Justicia consideró que no había pruebas suficientes y que no se iniciaron las medidas correspondientes en estos casos.

Gustavo René Buffil, juez del Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Mercedes, confirmó la semana pasada que rechazó el recurso de amparo presentado en septiembre contra la Municipalidad de esa comuna bajo el expediente 13.071/22. La presentación la había realizado Laura Moreyra, secretaria general de ATE, en representación de los trabajadores municipales.

La sindicalista había solicitado que “se declare la improcedencia de la reducción de los haberes producida con arbitrariedad y de forma discriminada a empleados municipales movilizados por reclamos laborales” y solicitaba la restitución de las sumas descontadas durante el mes de agosto de 2022 aduciendo que les habían quitado ese dinero por estar “manifestándose”.

“El 5 de septiembre, sin contar aún con los recibos de sueldo, intimaron al Ejecutivo municipal por carta documento a fin de que le informe las razones y fundamentos legales de los descuentos realizados sobre los haberes de manera compulsiva, sectorizada y arbitraria a empleados municipales que reclaman por sus derechos laborales. El 9 de septiembre, cuando revisan los recibos de sueldo, notaron que el rubro descontado era el de “vale alimentario” (Res. 587/20, con el código 052) y en algunos casos se descontaron las horas extraordinarias”, explicó el juez.

La medida cautelar fue rechazada por providencia Nº 8341 en fecha 22/09/2022. Buffil detalló las solicitudes realizadas a la Municipalidad para resolver la cuestión. “Cumpliendo el requerimiento efectuado, la demandada presenta informe circunstanciado, acompaña copia de la Resolución Municipal Nº 106/00 que reglamenta las condiciones que deben reunir los agentes municipales para hacerse acreedores de los ‘vales alimentarios’, vigente desde el 1º de septiembre de 2000 y nota del secretario de Obras y Servicios Públicos dirigida al intendente municipal, informando el supuesto incumplimiento laboral de una serie de agentes municipales producido el día 26/08/2022, en las áreas de barrido, servicios y obras públicas”, menciona.

Oscar Alcides Pintos, apoderado legal de la Municipalidad, relató así que fue notificado de las asambleas a realizar y le indicaron que estas serían de 4 de la mañana a 7, dado que es el horario previo al horario laboral. Sin embargo, este trabajador indicado se retiró desde las 7.30 sin dar explicaciones y el descuento se generó a partir de eso.

En esta línea, la Justicia consideró que, basados en el ordenamiento jurídico argentino, la medida de amparo es de carácter “excepcional” y que esto debería resolverse de forma administrativa. “Es así que de la comparación de los recibos acompañados no surge manifiesta tal ilegalidad y arbitrariedad, pues se han acercado solo algunos de ellos, no pudiendo tampoco efectuar una comparación entre quienes serían todos los afectados al no encontrarse individualizados como se dijo, con quienes, eventualmente, no han participado de las asambleas o reclamos, lo que conforme a la amparista es fundamento para descontarles el rubro a modo de sanción o represalia”, mencionó Buffil.

Dado que considera que no se reunieron las pruebas suficientes, falló a favor de la Municipalidad y considera necesario que la demandante acuda a “la vía administrativa y/o judicial en lo contencioso administrativo a los fines de efectuar el reclamo aquí planteado”. En tanto, el conflicto salarial en Mercedes cumplió 50 días esta semana y un grupo de trabajadores continúa acampando frente a la Municipalidad.

