Gran Hermano 2022: la casa ya tiene su primer eliminado

Este domingo, Santiago del Moro condujo la primera gala de eliminación de Gran Hermano, donde 3 jugadores de la casa quedaron en la placa tras haber obtenido la mayor cantidad de nominaciones de sus compañeros.

Algunos por estrategia y otros por afinidad, los votos fueron destinados a Marcos Ginocchio, Agustín Guardis, Tomás Holder y Alfa, este último salvado por su compañera Martina.

Durante el programa, del Moro anunció quién era el participante que menor cantidad de votos consiguió, y por ende, el primero que dejaría la sala de aislamiento para regresar junto al resto de los “hermanitos”, quedando salvado así Marcos, quien se gano al público en los últimos días por su actitud tranquila y comentarios acertados.

Ya pasadas las 23.25, Del Moro reunió a los participantes en el living para contarles que el primer eliminado del certamen era Tomás Holder, el influencer en redes sociales que causó polémicas por sus actitudes y comentarios durante el reality.

De esta manera, el rosarino se despidió de sus compañeros: “Espero que la rompan. Y bueno, me tocó a mí.”, les dijo les dijo a los demás jugadores mientras se dirigía sorprendido hacía la salida de la casa.

Holder fue altamente cuestionado en redes sociales por comentarios discriminatorios y por actitudes egoístas como esconder comida, acciones que lo llevaron a retirarse de la casa con casi el 60% de los votos.

Una vez eliminado expresó "La pasé muy bien, me encantó conocerlos a todos. Me llevo algo bueno de todos, todos tienen algo bueno. Fue un juego bien o mal, me divertí, hice lo que pude y no me arrepiento. Me voy con la cabeza en alto. Sigan jugando limpio o sucio, como ustedes quieran, disfruten la casa".

Con su primer hermano fuera, la casa vuelve a reorganizarse esta semana con nuevos desafíos y alianzas.