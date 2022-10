Tomás Holder: "Me sacaron porque la gente mayor no entendió mi personaje"

El primer eliminado de la casa de Gran Hermano, Tomás Holder, explicó que entendía la decisión de la gente debido a que su personaje no fue entendido por las personas mayores que emitieron su voto.

"Cuando entré a la casa yo sabía que corría el riesgo de que si jugaba totalmente con mi personaje. Me sacaron porque la gente mayor no lo entendió. Eso me jugó en contra", describió el participante rosarino en Telefe.

Al momento de repasar su estadía en la casa, el joven de 21 años remarcó el estilo que adoptó: "No me arrepiento de cómo jugué. Me divertí y siempre supe que era un juego la casa de Gran Hermano (...) Fue un estrategia, entré jugando así porque afuera había gustado el personaje durante todo el año. Entonces pensé que quizá lo entenderían...".

Por otra parte, Holder afirmó que su personalidad es muy diferente a la que mostró en la casa más famosa del país: "Sacando el personaje y las redes sociales, en mi vida personal soy un chico muy amiguero, súper compañero y me gusta estar con la familia y mi novia. Nada que ver con lo que es el personaje que mostré".

"Martina hizo una jugada maravillosa"

Una vez que Tomás fue nominado junto a Walter "Alfa", Agustín y Marcos, tuvo la chance de ser salvado por Martina, una de las personas que integra el grupo "Los monitos" junto a Holder. Sin embargo, no sucedió lo esperado. "Me pareció excelente. Todos esperaban que me sacara a mí, así que hizo una jugada maravillosa. No creo que se haya equivocado, fue lo mejor para el grupo", detalló.

Rating cero