Un grupo de vecinos cortó una calle de Corrientes por no cobrar sus jubilaciones. El piquete se desarrolla en pleno centro correntino y piden respuestas.

En pleno centro de Capital, por calle 9 de Julio, entre San Juan y La Rioja, un grupo de jubilados se manifiesta este miércoles por la falta de cobro.

Según señalaron los manifestantes que cortaron el tránsito, desde el lunes intentan cobrar sus haberes y no lo logran.

El banco privado aseguró, por su parte, que no tienen sistema y que por eso no realizan la cancelación de pagos.

"Yo nunca vengo al banco, siempre me manejo por el celular pero hace cinco días no me funciona. Así nos tienen desde el viernes y el cajero tiene cero pesos", sostuvo una de las manifestantes.

"Lo que nos dijeron es que después de las 10 iba a haber sistema. Estamos reclamando lo que nos corresponde que es nuestra plata y nada más", detalló otra de ellas.

Según indicaron, el gerente de la sucursal bancaria mencionó que habría un inconveniente en la sede en Buenos Aires. La Policía de Corrientes custodia la zona ya que la gente intenta entrar al banco pero no pueden ingresar.

Mencionaron que mantendrán el reclamo hasta las 11 de la mañana del miércoles pero volverán todos los días hasta recibir sus aportes.