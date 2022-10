“No pueden quedar en manos arbitrarias los sueldos de los jueces”

El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, se manifestó ayer justo el día después del rechazo en Diputados al artículo que preveía el pago del impuesto a las Ganancias a los jueces. En sus declaraciones, el magistrado destacó que “nadie se niega a dialogar ni defendemos privilegios”, al mismo tiempo que advirtió que desde el Poder Judicial “ya se está pagando” ese tributo.

Lorenzetti se refirió así a la discusión sobre si los jueces deben pagar ganancias. En una entrevista de este miércoles, el integrante de la Corte Suprema aseguró que no se trata de un beneficio, al mismo tiempo que dejó un mensaje para el Poder Ejecutivo, ya que no se puede “cambiar las leyes cada dos años”, señaló, dado que es central la “seguridad jurídica y la estabilidad”.

En sus dichos, el vicepresidente de la Corte dejó en claro que no es cierto que el Poder Judicial no paga Ganancias: “La gran mayoría de los fiscales, defensores funcionarios y empleados ya están pagando, no es que se niegan, hay mucha confusión”, expresó.

“Se está pagando, se ha regularizado, el Consejo de la Magistratura hizo una reglamentación, no hay una negativa a pagar el impuesto”, remarcó Lorenzetti ayer.

Sin embargo, Lorenzetti puso un paño frío a la discusión, tras el rechazo al artículo en el Presupuesto 2023, en el que se anticipaba el pago de Ganancias a los jueces. Marcó distancia de la polémica el magistrado, puesto que las declaraciones sobre voces a favor y en contra del proyecto generaron “interpretaciones enojosas”.