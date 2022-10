Richard Scófano dará dos conciertos en Estados Unidos

El bandoneonista y compositor correntino Richard Scófano tendrá dos fechas junto a la New Mexico Philharmonic (dirigida por Roberto Minczuk), el 5 y 6 de noviembre en Albuquerque, Estados Unidos. El programa contará con su poema sinfónico para bandoneón y orquesta “La tierra sin mal” (una composición dedicada a los Esteros del Iberá), y por primera vez ejecutará el concierto de Astor Piazzolla “Aconcagua”.

Las otras piezas del primer evento, del 5 de noviembre, serán también de Piazzolla, “Oblivion” y “Libertango”; de Alberto Ginastera, “Cuatro danzas de la estancia”; y del compositor mexicano Silvestre Revueltas, “La noche de los mayas”.

El músico de 46 años es descendiente de tres generaciones de bandoneonistas que crecieron en el centro de las tradiciones y la cultura folklórica del noreste argentino, en un hogar constantemente lleno de músicos y cantantes.

En tanto que la fecha siguiente, el 6 de noviembre, será la noche “Musical Fiestas”, una velada de cena y vino. Scofano vuelve a Estados Unidos luego de tocar con la orquesta de Brasil.

Desarraigo

“Los correntinos somos muy apegados a nuestras tradiciones, pero para mí fue importante irme, desarraigarme, para encontrar mi propia voz. Y más con el peso de aquella tragedia”, dijo Richard a Página/12 en un alto de su gira por Brasil, donde grabó varias de sus obras sinfónicas con la orquesta de Río de Janeiro. Con “esa tragedia”, se refiere al accidente del 8 de septiembre de 1989 en la ciudad de Bella Vista, Corrientes, en la que murieron un grupo de chamameceros que marcaron un quiebre en la historia del género popular.

“Chopin, Tchaikovsky y Debussy son tan importantes para mí como Ginastera, Guastavino y Piazzolla. Todo lo que aprendí con mi viejo se fue nutriendo después con mi formación académica. Y esté donde esté en el mundo, Corrientes late en mí, aunque en un momento me di cuenta que no quería quedarme con los aplausos y la zona de confort de los circuitos tradicionales”, define Richard, que en Estados Unidos es conocido como “el mago del bandoneón”.

“Papá siempre me dijo: tenés que encontrar tu sonido. No copiar a nadie. En el trayecto me encontré con infinidad de músicos tremendos, que no son los que salen en la prensa porque tal vez no es la música más convocante. Ellos fueron mis maestros, con los que fui aprendiendo y enseñando, a la par”, reveló el compositor en diálogo con el diario porteño.

Artista del mundo

Maestro del bandoneón, Richard Scófano nació en Paso de los Libres, Argentina, y es descendiente de tres generaciones de bandoneonistas. Scófano es también compositor (promotor del nuevo chamamé), arreglista y director musical. Inició sus estudios a los cinco años, con su padre, Ricardo Scofano; él mismo un referente en el género musical argentino del Chamamé.

Con cuarenta años de trabajo profesional, Scófano ha llevado su música literalmente por todo el mundo: América del Sur, América del Norte, Europa, Japón, China y Australia.

En 2020 recibió un encargo de la River Oaks Chamber Orchestra (Roco) y escribió un poema sinfónico titulado “La tierra sin mal” (para bandoneón y orquesta), inspirado en una leyenda guaraní, que estrenó en septiembre de ese mismo año.