La furia sin filtros de Toti Pasman por perder en los Martín Fierro de Radio

La entrega de los premios Martín Fierro de la Radio 2022 no estuvo ajena a las polémicas. A los cruces de Ángel de Brito con Susana Roccasalvo como el de Tamara Pettinato con Estefi Berardi, se sumó el enojo de Toti Pasman.

El conductor cuestionó a Aptra y al grupo que organizó el premio, tras perder en la terna Labor periodística deportiva. El ganador fue Sergio Altieri del ciclo La García de AM6750. “Estoy mal. No es por perder”, aseguró a Intrusos, molesto.

“Yo estaba en dos ternas. En Mejor labor periodística, hacés 25 puntos de rating todas las noches y perdés contra un programa que la gente no sabe que está al aire. Siento que me chorearon”, lanzó, a pura honestidad brutal.

LA FURIA DE TOTI PASMAN TRAS PERDER EN LOS PREMIOS MARTIN FIERRO DE LA RADIO

“Siento que me robaron y me voy recaliente. Cuando vos perdés bien… Con Lombardi como comentarista, bárbaro. No digo nada”, señaló, sobre otra de sus nominaciones.

“Cuando en Labor Periodística Deportiva hacés 25 puntos y perdés contra un programa que no aparece en la planilla de rating, decís ‘está choreado’”, arrojó, enojado. “Si los que lo organizan tienen que ganar premios, que lo digan y no vengo. Chau, me quedo en mi casa”, siguió.

“Es la radio que organiza la fiesta”, afirmó. “¿Sentís que en la repartija, te cag…?”, preguntó sin filtros el cronista de Flor de la Ve. “Totalmente. No conocía esa programa. No sabía que existía”, concluyó.

