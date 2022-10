La sinfónica ofrece conciertos didácticos y por la paz

Como parte de los festejos por la Semana de las Artes, el 26 de octubre la Orquesta Sinfónica de la Provincia brindó un concierto didáctico a los alumnos de la Escuela Normal Juan Pujol de la capital correntina. La agenda del organismo dependiente del Instituto de Cultura continuó el sábado último con una presentación en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, actividad enmarcada en el ciclo de conciertos ecuménicos por la paz que tendrá su próxima actividad el 12 de noviembre a las 21 en la Sociedad Cultural Israelita Scholem Aleijem (San Martín 1473).

El concierto didáctico de la semana pasada tuvo lugar en el salón de actos de la Escuela Normal y contó con la participación de alumnos de 12 cursos de nivel primario (de cuarto, quinto y sexto grado). Fue un encuentro interactivo donde los estudiantes pudieron compartir sus interrogantes y un detalle interesante es que una alumna acompañó un tema con sus castañuelas.

De esta manera, la orquesta busca formar nuevos públicos en jóvenes de distintas escuelas, llevando hasta la institución educativa su plantel de músicos con la finalidad de difundir conocimiento sobre las distintas familias de instrumentos, amén de una muestra de lo que se puede obtener de esa combinación.

Siguiendo esta línea, la Orquesta continuará brindando conciertos didácticos en diferentes establecimientos de la ciudad durante el mes de noviembre.

Por la paz

En el marco del ciclo “Por la paz”, la Orquesta Sinfónica viene brindando conciertos en distintos templos de la ciudad. Es por eso que el sábado a las 20 la formación se presentó en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días.

El objetivo de estos conciertos es compartir con la comunidad un momento artístico y un mensaje de paz y esperanza, por un mundo sin violencia.

El próximo encuentro programado será el sábado 12 de noviembre a las 21, en la Sociedad Cultural Israelita Scholem Aleijem, ubicado en San Martín 1473.

Vale señalar que el programa del sábado incluyó autores como Joseph Haydn del que se escuchó L’Isola disabitata (La isla deshabitada) - Obertura; de George Bizet la Suite Carmen Nº 2, la “Marcha de los contrabandistas”, “Habanera” y “Nocturno” con Ricardo González Brante como solista. También “Canción del toreador”, “La Garde Montante” (Cambio de guardia) y “Danza bohemia”.

De Manuel de Falla, “La vida breve”, danza española Nº 1; de Gerónimo Giménez, “La boda de Luis Alonso”; de Jeff Manookian, “Caminos argentinos”, con “El Choclo” y “La cumparsita”. También el chamamé “Gente de ley” de Ernesto Montiel en una versión orquestal de Martín Pedrozo.

El sábado 12 de noviembre, en la Sociedad Cultural Israelita Scholem Aleijem se escuchará L’Isola disabitata (La isla deshabitada) - Obertura de Joseph Haydn; de Max Bruch: Suite sobre temas folklóricos rusos op. 79 b, Andante sostenuto, Adagio ma non troppo lento - Vivace, Vivace ma non troppo, el Adagio sostenuto y Allegro energico ma non troppo.

Tras un intervalo, se proseguirá con “Caminos argentinos” y la interpretación de “El Choclo” y “La cumparsita”, por Jeff Manookian; además de “Gente de ley” de Ernesto Montiel en una versión orquestal de Martín Pedrozo y de don Mario del Tránsito Cocomarola (también en una versión orquestal de Martín Pedrozo), “Puente Pexoa”.

(VAE)