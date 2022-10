San Martín quiere recuperar su juego y volver al triunfo en La Banda

Luego de la caída frente a Quimsa en Santiago del Estero, la primera de la temporada, San Martín se presentará hoy en La Banda para enfrentar a Ciclista Olímpico.

El salto inicial en el estadio Vicente Rosales está previsto para las 21.30 y será la quinta presentación de San Martín, que acumula 3 triunfos y 1 derrota, mientras que será el sexto juego de Olímpico, que suma 4 victorias y 1 caída.

San Martín ganó los tres partidos que disputó como local y en su primera salida a la ruta comenzó con una derrota contra Quimsa por 79 a 73, diferencia que no refleja lo que se vio en el estadio Ciudad el sábado al mediodía.

“Nuestro partido fue malo”. Así de contundente fue el entrenador de San Martín después de la primera derrota de su equipo en la temporada.

“Quimsa jugó mucho mejor que nosotros, llevarnos una pequeña diferencia en contra es algo bueno, pero muy en el fondo es positivo. Yo no estoy contento y el resultado no salvó nada. Nuestro juego fue malo”, reconoció el DT en declaraciones que hizo a TyC Sports.

El Rojinegro mostró contra Quimsa su habitual solidez defensiva, pero sufrió ráfagas de puntos en contra con jugadores que llegaron desde la banca (Agustín Pérez Tapia y Fabián Ramírez Barrios), le costó controlar el juego interno y además tuvo bajos porcentajes de efectividad.

“Nosotros no pudimos romper el ritmo con situaciones que creamos bien pero que no convertimos. Las situaciones buenas que generamos y no poder anotar nos llevó a frustrarnos”, sostuvo Vadell.

“No tuvimos problemas contra la defensa de Quimsa, nuestro problema fue con la efectividad”, agregó.

“Hubo un momento en que el partido estaba parejo y se hizo chato. Nosotros estábamos jugando bien pero no la metíamos, y sin embargo estábamos parejos en el marcador. Los jugadores que ingresaron en Quimsa nos hicieron muchos puntos en pocos minutos y nosotros no pudimos mejorar la efectividad. La labor de Pérez Tapia y Ramírez Barrios que vinieron desde la banca y la aparición de Robinson en el tercero; nos frustró aún más”, afirmó el entrenador.

Para la presentación de hoy, el conductor técnico del equipo espera que su equipo “juegue bien y convierta. Si jugás bien y no anotás contra rivales de categoría y de visitante, no podés ser competitivo”.

Olímpico, que tiene como entrenador a Leonardo Gutiérrez, perdió su primer partido contra San Lorenzo en el polideportivo Pando y después cosechó cuatro victorias consecutivas, tres en condición de local.

En el plantel bandeño se destacan Roberto Acuña, Damián Tintorelli (en duda para el juego de hoy por una molestia física), Elijah Clark, Patricio Tabárez y Leonardo Lema.