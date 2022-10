Corrientes insiste en la peligrosidad de avanzar con áreas aduaneras especiales

El diputado nacional Jorge Vara volvió a pronunciarse en contra del artículo 126 del Presupuesto nacional 2023, que obtuvo media sanción en Diputados y fue girado al Senado. El artículo faculta al Poder Ejecutivo nacional para constituir áreas aduaneras especiales en los términos del Código Aduanero. “No solo es inconstitucional hacerlo sino que también, de concretarse, podría atentar gravemente contra la competitividad de Corrientes, su economía y sus posibilidades de desarrollo”, manifestó Vara.

Luego de la media sanción que obtuvo el proyecto del Presupuesto 2023 en la Cámara Baja de la Nación y ante su inminente tratamiento en el Senado de la Nación, Vara insistió ayer en la necesidad de no avanzar con el artículo 126 por los daños que provocaría a Corrientes.

“Tal como mencioné en el recinto, es una barbaridad que se haya aprobado el artículo 126, que delega facultades al Ejecutivo para crear áreas aduaneras especiales”, tuiteó ayer Vara.

“No solo es inconstitucional hacerlo sino que también, de concretarse, un área de estas, tal como reclama Misiones, podría atentar gravemente contra la competitividad de #Corrientes, su economía y sus posibilidades de desarrollo”, advirtió.

“Hace más de 20 años que mi provincia viene haciendo esfuerzos propios en materia de beneficios impositivos y logró un importante crecimiento agroindustrial que debemos preservarlo y potenciarlo aún más. Realmente no está claro qué se votó”, cerró en su cuenta de Twitter.

Cabe consignar que en la misma red social compartió su exposición durante el tratamiento del artículo 126, del proyecto del Presupuesto 2023.

“Estoy de acuerdo con lo que observa Ferraro (por el presidente de la Coalición Cívica ARI y diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires) en cuanto a la delegación. Además, quiero agregar otra peligrosidad en este sentido, porque ni siquiera está claro qué tipo de cesiones se dan y pueden ser perjudiciales para provincias vecinas”.

“Si se tratara de Misiones, que acá no dice Misiones, pero hay ciertas condiciones que si saliera para toda la provincia de Misiones, a mi provincia le perjudica y yo tengo la obligación de marcarlo acá y le puedo explicar cómo funciona el perjuicio, que no viene al caso, pero tengo que hacer la reserva del caso”, aclaró.

“Porque yo le puedo asegurar que nos ha costado radicar industrias de otras provincias cediendo impuestos en mi provincia, sacando impuestos, por ejemplo, ingresos brutos. Mi provincia tiene cero impuesto inmobiliario rural, a renta general a la Provincia es cero, no va nada”, ponderó.

“Para poder atraer inversiones, con esto nos matan. Además de ceder impositivamente para traer inversiones, se nos van las inversiones, no viene nadie. Si se dan esas condiciones no viene nadie, y no sé si los correntinos nos vamos a quedar en Corrientes”, destacó. También remarcó la necesidad de hacer la observación: “Para que quede la salvedad, ni siquiera sabemos qué estamos votando”.

Ferraro durante el tratamiento del artículo había asegurado que con el artículo 126 están violando la CN (Art. 75, Inc. 10 y 76). “No estamos frente a un caso de emergencia, con plazo y bases precisas.

Es una delegación genérica, vaga, inconstitucional”, aseguró durante su discurso y lo publicó en su cuenta de Twitter.

Pero, finalmente, el artículo 126 obtuvo 126 votos afirmativos, 118 negativos, 1 abstención. Por Corrientes solo votaron a favor los legisladores del Frente de Todos.

El proyecto del Presupuesto nacional 2023 fue aprobado por 180 votos a favor, 22 en contra y 49 abstenciones.

Los legisladores correntinos del radicalismo acompañaron su sanción en general, pero se pronunciaron en contra en más de una decena de artículos.

Mientras que el Pro se abstuvo en la votación en general y se distanció de los diputados de la UCR en algunos artículos claves como el 90, que establece que las provincias serán solidariamente responsables de la deuda que genere la provisión del servicio de energía eléctrica.

El proyecto de Presupuesto 2023 comenzará a debatirse en el Senado el miércoles.

La intención del oficialismo de la Cámara Alta es discutir el tema durante dos jornadas, el miércoles y el jueves, y luego prepararse para emitir dictamen.

Aunque la reunión no fue anunciada oficialmente, las autoridades de la Comisión que encabeza el riojano Ricardo Guerra ya convocaron a sus integrantes a un encuentro para las 10 del miércoles, informaron a Télam fuentes cercanas al senador del Frente de Todos (FdT).