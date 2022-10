A 16 años del crimen de Ramoncito, mantienen viva su memoria con homenajes

Belén Da Costa

De la redacción

A 16 años del asesinato de Ramoncito, el niño mercedeño que fue torturado por un culto satánico, su familia y vecinos buscan mantener viva la memoria. Mañana se recuerda un año más de su desaparición y harán homenajes en su tumba y el lugar donde lo encontraron. Piden no olvidar lo que pasó para que nunca más ocurra un caso similar.

María Ramírez es una de las integrantes del grupo Ramoncito Prohibido Olvidar que se conformó el año pasado, a los 15 años de su asesinato. Entre lágrimas y lamentos, cuenta qué hacen con esfuerzo para mantener viva la memoria del niño y recuerda la vida en el barrio con Ramoncito y sus estampitas.

“Creamos un grupo para que no sea olvidado. Se creó hace un año más o menos. Empezamos con algunas meriendas para los chicos y otras actividades. Decidimos trabajarlo así porque Ramoncito era un niño cuando lo mataron”, contó a El Litoral sobre el grupo que creó con la mamá del niño y otro grupo de vecinas. “Somos cuatro y lo hacemos todo a pulmón con donaciones”, aseguró.

Las actividades que realizan siempre están vinculadas con las infancias. Entregan chocolatada y realizan algunos juegos para ellos en las antiguas vías del tren donde un 8 de octubre encontraron degollado al nene de 12 años.

Ahora, rendirán homenaje con actividades religiosas. “Se va a hacer una pequeña ofrenda floral en el cementerio donde descansan sus restos. Ese mismo día se va a hacer un santo rosario en el lugar donde se encontró el cuerpo”, contó. La misa será a las 8 mientras que a las 18 se rezará el rosario en la avenida San Martín, sobre las vías.

En el marco de ese recuerdo, María se lamenta lo mucho que les gustaría tener un espacio para los niños en su barrio “Matadero”, uno de los más precarios de la ciudad. “Estamos pidiendo en el barrio una plazoleta con el nombre de Ramoncito. Se le presentó al intendente pero hasta ahora no hay novedades y realmente lo queremos”, mencionó.

Además, contó que antes de fin de año pintarán el mausoleo donde están los restos del niño. “El año pasado le hicimos una estatua que lo representa a él y lo hicimos con su ropa de River, porque él amaba su equipo. Ahora nos donaron pinturas para pintar el mausoleo. Me donó un señor que tiene un negocio, de color blanco y negro, pero nos falta el rojo”, explicó con paciencia. Aseguró que buscan “pegarle una pintada porque el 20 de diciembre iba a cumplir 28 años. ¡Cómo pasa el tiempo, che!”, suspiró.

“Pasa que para mí estos días así me recuerdan a los años de su infancia. Me hace acordar a esa vez que su mamá lo mandó a la escuela y no lo vimos más. Yo fui la última que lo vio y recuerdo clarito cómo me pidió que le dé una moneda y yo le dije que no tenía, que volviera a su casa”, exclamó pensativa. Es que para María, como para su mamá y sus seres queridos, la memoria de Ramón sigue viva en cada suspiro.

La historia de Ramoncito fue noticia nacional allá por el 2006. Su cuerpo fue encontrado en unos pastizales, con quemaduras de cigarrillos, golpes, el cuero cabelludo arrancado, degollado y con signos de haber sido violado. Había sido captado por un grupo satánico de al menos 10 personas y María lo tiene presente. “Esa gente ya lo tenía fichado” o “le llenaron la cabeza”, sostenía entre oración y oración.

Los implicados fueron condenados a cadena perpetua por homicidio triplemente calificado por haberse cometido con ensañamiento, alevosía y con el concurso de dos o más personas, en concurso ideal con el delito de privación ilegal de la libertad personal calificado.

Y aunque la Corte Suprema evalúa rever la pena de uno de los prisioneros, ya que en esos años era menor de edad, aún pagan por lo cometido.

“La hermana de Ramoncito siempre me dice que ella se despertó cuando pasó lo que pasó, me dice que antes vivía encerrada en una burbuja y fue Ramoncito la que la despertó”, sostiene María entre sollozos. Y es que la familia del niño nunca superó, y quizás nunca lo haga, el sufrimiento pasado.

“Ramoncito desapareció el 6 de octubre y apareció el 8. En los papeles no hay nada, así que es muy difícil saber cuándo murió. Por eso lo recordamos el 6, porque fue la última vez que lo vimos sonreír”, culminó María. Porque la historia de Ramoncito es esa, la de un niño al que le arrebataron una vida llena de sueños.