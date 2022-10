“Me estoy muriendo junto a la mujer que amo”, la carta de Mascetti

El martes, falleció el destacado periodista César Mascetti, a los 80 años. Y ayer, su familia y amigos lo despidieron en San Pedro, el lugar que él había elegido para vivir en los últimos años con su pareja, Mónica Cahen D’Anvers, luego de retirarse de la televisión.

En una emotiva ceremonia, una de las que tomó la palabra fue Sandra Mihanovich, la hija de Mónica, quien leyó la última carta que había escrito Mascetti. “Me estoy muriendo en San Pedro, rodeado de durazneros en flor y de naranjos que esperan su turno para dejar caer sus pétalos e inundarnos a todos de perfume. Estoy en el medio del campo, caminando con mis perros, que perciben desde hace días lo que va a pasar”, leyó la cantante.

Y continuó transmitiendo las palabras de César: “Estoy mirando el río, escuchando las campanas que escuchaban mis abuelos, estoy por ver volar a las palomas que cubrirán el cielo como todas las tardecitas. Dentro de poco me llevarán con ellas para enseñarme el camino. Me estoy muriendo en San Pedro a los 80 años, donde siempre quise morir junto a la mujer que amo, abrazado a mi familia, ¿qué más puedo pedir? Me estoy muriendo en paz, con la satisfacción del deber cumplido. César, 12 de septiembre, 2022”.

Antes de irse, Sandra agradeció a los periodistas el respeto con que los trataron “en nombre de mamá y de toda la familia” y dijo que César era un hombre “extraordinario”. “Se fue con la satisfacción del deber cumplido, fue un buen san pedrino, un buen argentino y ojalá tuviéramos muchos argentinos así”, cerró acompañando a su madre en el duro momento. Por su lado, Mónica habló con sus colegas, quienes la saludaron afectuosamente. “Tata estaría contento de verlos a todos porque son todos ustedes parte de la vida de él como de la mía, así que gracias por haber venido, por estar. Por ser. Un abrazo”, dijo la periodista.

(EN)