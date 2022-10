Un joven causó destrozos en la catedral de Goya en pleno festejo de la Virgen del Rosario

Un joven causó disturbios en la Catedral Nuestra Señora del Rosario de Goya y atacó a un efectivo policial del lugar cuando intentó detenerlo. Ocurrió en las fiestas patronales de la ciudad el viernes por la noche y se trata de un muchacho con problemas de adicción. Hay una causa penal iniciada.

Las imágenes del ataque a las puertas de la iglesia de esa ciudad fueron filmadas por vecinos y difundidas en redes sociales. Se trata de un joven mayor de edad que iba en su motocicleta y bajó para atacar a patadas las puertas de esa catedral. En el video puede escuchar los gritos del mismo que exigía “abran las puertas”. Ante el intento de detener al sujeto, un efectivo policial acudió al lugar pero fue atacado también a patadas. El comisario mayor, Roque Nicolás Báez, director de la Unidad Regional II confirmó a El Litoral que hay una causa penal iniciada. “La persona fue identificada, demorada e internada”, sostuvo. Según explicó, el joven había viajado a la localidad desde Rosario, Santa Fe, hace un mes. “También pusimos en conocimiento a la familia, su padre y madre, que estaban de visita en Rosario por el fin de semana largo”, mencionó.

La identidad del joven no trascendió dado que se trata de una persona que está actualmente en tratamiento por consumo problemático. “Los padres se hicieron cargo del mismo, contrataron una entidad privada y se hicieron cargo del mismo y lo llevaron a internarlo en un instituto”, explicó Báez.

El funcionario sostuvo que la causa penal está abierta por atentado y resistencia a la autoridad. “También hay una denuncia propia de los padres hacia él porque consideran que es una persona no apta para manejarse solo”, dijo. En tanto, sobre los daños a la iglesia indicó que fueron mínimos y sus familiares se harán cargo de lo afectado.

Fiestas patronales

El incidente se desarrolló en el marco de las fiestas patronales de la localidad por la Virgen del Rosario. Este viernes 7 de octubre Goya celebró a su santa patrona con diversas actividades durante la novena, en la vigilia y finalmente en su día. “Gracias al pueblo de Goya por acompañarnos y quiero pedirle a la Virgen que nos siga acompañando para seguir construyendo y desarrollando una ciudad mejor”, dijo el intendente Mariano Hormaechea en las actividades centrales.

Cabe recordar que durante la novena y en el marco de la visita a las instituciones, la imagen peregrina de la Virgen del Rosario fue recibida por el personal municipal. Además, en su día, la imagen salió al atrio a medianoche con la interpretación del Ave María a cargo de la Orquesta Municipal. También mereció una línea destacada la tarea inclusiva de Paola Altamirano, quien tradujo en lengua de señas la misa central.

En su mensaje, el obispo Adolfo Canecín se centró en el tema de la fraternidad, que debe convertirse en tarea favoreciendo la cultura del encuentro, generando amistad social.

“Que en nuestra ciudad nos tratemos como hermanos. Tratarnos como hermanos, por ejemplo, a través de nuestra conducta vial, como lo hablábamos con el señor intendente el otro día en una audiencia que me concedió. O cuidando la naturaleza”, sostuvo. Calificó este día como “una fecha de reencuentro, después de una pandemia que no nos permitió juntarnos y celebrar junto a nuestra patrona la Virgen del Rosario, su día y el de la elevación de Goya como ciudad”. “A Dios no se le escapa la historia, de cada uno, de todos. Celebramos también un nuevo aniversario de elevación al rango de ciudad de Goya. Vale la pena entonces recordar el fuego y la pasión de los primeros pobladores en favor del progreso y del crecimiento”, sostuvo Canecín.

(BDC)