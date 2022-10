Mirtha Legrand se reconcilió con Marina Calabró al aire, después de 5 años distanciadas

La mesa del último sábado de La Noche de Mirtha la diva tuvo una mesa muy especial con Marina Calabró. Mirtha Legrand tuvo como invitada a la periodista, después de estar públicamente enojadas y aclararon sus diferencias.

“Estoy muy feliz de tenerlos acá, Marina sabe por qué. Estoy muy feliz por este reencuentro después de muchos años”, aseguró la diva, sensibilizada. “¿Cuánto hace que no estabas conmigo?”, le preguntó a la periodista.

“Estoy emocionada. La última vez fue en 2017, pero ya veníamos de alguna distancia y fue una reconciliación ahí, a medias”, aseguró la panelista de Jorge Lanata. “Estoy recontra contenta”, afirmó. “Me alegra mucho tener acá. Tus palabras que dijiste el otro día me emocionaron muchísimo. Muchas gracias”, afirmó la conductora. “De corazón”, le agradeció.

MIRTHA LEGRAND Y MARINA CALABRÓ SE RECONCILIARON AL AIRE

Marina se sinceró con la animadora. “No puede dormir, Además todo el mundo te llena la cabeza. Yo tengo mi cofradía de periodistas del espectáculo, con Adrián Pallares, Rodrigo Lussich, Marcela Tauro, Ángel de Brito”, contó.

“Todos me decían ‘¿sabés que Mirtha te va a pasar el talonario completo de facturas?’. Y bueno, las recibiremos”, señaló. En ese momento, la Chiqui hizo honor a su frase de que es “memoriosa”. “¿Querés que te diga? No me acuerdo qué pasó. ¿Algo de un Martín Fierro me parece? No nos hablamos durante 5 años. Hoy es un reencuentro”, aseguró, mientras se daba un aplauso.

“Lo que dije en Intrusos lo sigo sosteniendo. Creo que en algunos comentarios he sido muy dura y creo que debí levantar el teléfono para tener un acercamiento personal y aclarar las diferencias, para que me digas lo que te molestó”, aseveró la periodista.

“Contarte por qué lo dije, desde dónde y, si era necesario, pedir disculpas”, señaló, haciendo que la diva le reste importancia y se muestre decidida a dar vuelta la página. “Marina, te conozco desde que naciste, querida. Íntima amiga de sus padres”, dijo, sobre su larga amistad con Juan Carlos Calabró y Coca Calabró.

