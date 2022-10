China Suárez, fuerte tras el final de su amistad con Paula Chaves

Jey Mammon tuvo una entrevista mano a mano con la China Suárez en La Peña de Morfí. Allí hablaron de su amor con Rusherking, su rol como madre y una pregunta del conductor sobre la amistad pareciera ser una respuesta al resonado fin de su amistad con Paula Chaves.

“Para mis amigos soy un caso perdido. Me dicen lo que piensan, pero saben que si tengo ganas de hacer algo, lo voy a hacer aunque después me quiera matar”, contó. “¿Perdiste amigos con estas cosas?”, indagó el animador.

“No, con estas no. No sé si he perdido pero yo creo que he ganado en calidad, que es lo que nos pasa a todos cuando crecemos. Solo se queda cerca la gente que se tiene que quedar”, se sinceró, contundente sin mencionar a ninguna de sus examigas más conocidas, como la esposa de Pedro Alfonso, Zaira Nara o Gimena Accardi.

“Yo creo que es al revés de como dice todo el mundo”, siguió.

“Es bastante más difícil estar en los buenos momentos que en los malos momentos. En los malos he tenido mucha gente alrededor mío. Muchísima”, aseveró, con dureza.

“Ahora con la gente con la que brindo, me salió un trabajo, voy a cumplir un sueño o me pasó algo… No es tan fácil que la gente se alegre de los demás y ahí es donde estoy atenta”, concluyó.

Fuente: Ciudad.com.ar