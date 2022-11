Diputados: fuerte cruce por el incumplimiento del Programa Nacional Incluir Salud

En la sesión de la Cámara de Diputados de ayer, el proyecto de resolución por el incumplimiento del Programa Nacional Incluir Salud en la provisión de medicamentos generó chispazos entre el oficialismo y la oposición. El diputado López pidió que no se hable con “tanta liviandad”.

El pedido de informe que presentó el bloque de Encuentro Liberal (ELI) solicitando el restablecimiento, de manera urgente, de la entrega de medicación imprescindible para tratamientos oncológicos fue aprobado por unanimidad pero encendió el debate. “Los enfermos de cáncer no pueden esperar… La frase, reiterativa de los familiares de pacientes oncológicos al momento de tratarse la Ley Oncopediátrica Nacional y Provincial, se repite ahora, por una situación especial, con la medicación que debieran recibir por parte del Gobierno nacional”, dijo Cassani destacando la actitud de los legisladores en dejar de lado la políticas y acompañar la iniciativa.

Como la oposición acompañó, no se demoró en reclamar al oficialismo una actitud similar cuando presentan iniciativas reclamando contra el sistema de salud y la obra social provincial y los ejemplos se multiplicaron.

Ante esto, el diputado Héctor López (UCR) salió al cruce y aseguró estar “desilusionado”. “Acá hay gente que no tiene idea de lo que es tener cáncer. Y estas son las cosas que decepcionan a la dirigencia política, al ciudadano común. Es demasiado delicado el tema para que bajemos de la manera que estamos bajando. No tienen idea lo que es no tener un medicamento y saber que uno se puede morir”.

“Creo que el sentido del proyecto es darle visibilidad a un tema demasiado delicado y no hay que hablar con tanta liviandad. A mi me toco estar acostado solo y uno no sabe si va a abrir el ojo.

“Lo que se está planteando es darle visibilidad a un problema que es gravísimo y echarnos la culpa entre nosotros, que a ustedes le faltan, que a uno le pasa, creo que ese no era el sentido que tenía el proyecto. Acá estamos hablando de la vida, no hay un bien más preciado que la vida de un ciudadano”, cerró.

Cabe recordar que diputados de Corrientes participarán del Parlamento de Norte Grande mañana y viernes en La Rioja.