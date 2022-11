El Muni Bot ya atendió 6 mil consultas de los vecinos: cómo funciona

El chatbot en Whatsapp es una nueva herramienta para que los vecinos puedan realizar reclamos y consultas a la Municipalidad.Con el fin de agilizar el contacto, a tres semanas de su implementación Muni Bot contabilizó 6.000 sesiones de vecinos que se comunicaron por alguna inquietud, informó este jueves la Municipalidad.

El chatbot es un número de Whatsapp que se puede agendar al celular 379-4341768 y a partir de ahí es un contacto más de los que tenemos en el teléfono.

Para comunicarse hay que chatear, e inmediatamente se despliega un menú y el vecino puede ir navegando y seleccionar las opciones que quiere en función de lo que esté requiriendo.

También para los que necesitan una consulta puntual que no se encuentre en el menú de opciones, ahora se incorporó atención personalizada a través de un agente de atención ciudadana.

El secretario de Coordinación de Gobierno del municipio, Hugo Calvano, dijo que “el Muni Bot, que es un chat de Whatsapp, es una nueva forma de vincular al vecino con el municipio, ampliando y complementando otras herramientas que ya estaban vigentes, como el 0800-5555-6864 del Servicio de Atención al Ciudadano (SAC), la aplicación de celular, las redes sociales y el correo electrónico”.

“Lo que se pudo observar es que no fue que el mismo usuario migró para usar Muni Bot, sino que logramos llegar a un usuario que no estaba siendo atendido, que no estaba utilizando las otras formas de contacto del municipio, por lo que hemos ampliado la atención, lo cual es muy bueno para la Municipalidad en su contacto con la gente”, explicó el funcionario.

Finalmente, agregó: “Incorporamos la posibilidad de que cuando la consulta o el planteo que está haciendo el vecino no está dentro de las opciones que el Muni Bot tiene, se habilita la conversación con un personal del Servicio de Atención Ciudadana del municipio, por lo que deja de ser un chat predeterminado y pasa a ser un agente municipal el que está detrás de la respuesta. Lo mismo ocurre cuando el vecino quiere realizar un reclamo puntual”.