Remiseros protestaron en contra de la nueva medida de Uber

Un grupo de remiseros se manifestó ayer para exigir que no se contemple la nueva ordenanza que busca regular la actividad de Uber en la capital correntina. Los conductores de distintas empresas de remises se congregaron en el Parque Mitre y luego se trasladaron hacia la Casa de Gobierno.

Los trabajadores exigen que no se habilite la plataforma para el traslado de pasajeros en la ciudad y reclaman por un convenio colectivo de trabajo que tenga en cuenta las empresas locales.

Esta manifestación se realizó luego de que el proyecto para regularizar la actividad de Uber y otros servicios similares tome estado parlamentario y fuera enviado por el Concejo Deliberante de Corrientes.

“Nosotros no estamos de acuerdo con el proyecto, pero tampoco coincidimos con las peticiones que lleva adelante la Federación Argentina de Remises. Nosotros estamos armando otra estrategia. No estamos de acuerdo con lo presentado. Lo que pretendemos es que los concejales apoyen a las empresas locales, no que le abran las puertas a multinacionales que tampoco lo necesitan”, indicó a LT7 Juan Castillo, titular de la asociación.

Los remiseros señalan que no están en desacuerdo con que se inserten en la ciudad, pero exigen que cumplan las mismas condiciones y requisitos para transportar pasajeros.

Además, señalan que, la modificación de la normativa precariza aún más la actividad de los remises y taxis.