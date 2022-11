Fernando Sabag Montiel: “Es más simple de lo que todos creen”

“El acto fue simple. Es más simple de lo que todos creen: no me dijo nadie. No tiene tanta mística, yo estoy muy tranquilo ahora”. Con estas palabras, Fernando Sabag Montiel describió lo que pasó en la noche del 1 de septiembre, cuando apuntó una Bersa calibre 32 hacia la cara de la vicepresidenta, Cristina Kirchner. Aunque siempre se negó a declarar, la confesión fue hecha ante los psicólogos, psiquiatras y médicos legistas que hicieron su perfil criminalístico. Los expertos describieron a “Nando” como una persona llena de “pedantería” y “vanidad”. Es más: se siente Nelson Mandela por su condición de preso político.

Según indica un informe de Patricia Blanco en Infobae, el perfil psicológico y criminológico había sido pedido por el Ministerio Público, a cargo de Carlos Rívolo, y llegó esta semana a la causa. Lleva la firma de los peritos oficiales. El estudio fue presenciado también por peritos de parte. La jueza María Eugenia Capuchetti lo sumó al expediente. No sólo tiene la descripción de Sabag Montiel, sino también la de su novia, Brenda Uliarte, procesada como coautora del intento de homicidio calificado de la vicepresidenta.

A diferencia de Sabag, Brenda no quiso colaborar demasiado con los peritos. Contestaba poco, estaba reticente, señalaron las fuentes. Es que sabía que los entrevistadores venían de parte del Ministerio Público, sus acusadores.