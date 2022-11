Juan habló habló tras el picante debate de Gran Hermano

“Me equivoqué”, dijo varias veces Juan Reverdito anoche en El Debate de Gran Hermano 2022 (Telefe) y reconoció que su estrategia dentro de la casa no fue la mejor.

El taxista de 42 años fue eliminado el domingo pasado por el 88,14 % de los votos frente a su archienemigo, Walter AlfaSantiago, quien obtuvo el 11,86 % en la gala del domingo.

Anoche, Juan Reverdito se sometió a la interpelación en el debate y, como todos los eliminados, el exparticipante fue apuntalado con fuertes preguntas por el panel. Analía Franchín no tuvo piedad y el hincha de San Lorenzo tuvo que pedir clemencia.

"Capaz esto te ayuda para hacer una introspección y pensás que hay algo de ese Juan que soy. Es difícil sostener un personaje tanto tiempo", disparó Franchín. Reverdito pidió la palabra y clamó: "Vos pensás que mi vida es así. La estoy pasando mal".

Y este martes, Juan habló con PrimiciasYa y confesó que se le pasó por su cabeza la idea de lavantarse e irse del programa. "Es una locura todo esto, anoche igual la pasé muy mal en el debate. Me juzgaron como persona y yo no soy así. Si querían atacarme tendrían que haberme atacado por el juego que hice. Creo que llegó a un punto donde me destrataron como persona. Me dolió mucho porque no soy así. Jamás fui violento en mi vida, eso fue lo que más me jodió. Me hizo sentir muy mal", comenzó diciendo.

"Igual después me quedé tranquilo porque sé qué clase de persona soy, que mis hijos lo saben, mi familia también. Y me alegró ver gente que no conozco que también me apoye en todo esto. Esto es un juego y tiene que pasar por ese lado y no por lo personal. Ojalá me puedan dar la revancha de conocerme tal cual soy dentro de la casa. Entré con una idea e hice todo lo contrario, y cuando quise cambiar ya era tarde. Ojalá haya revancha y vuelva a entrar, me encantaría", señaló.

"El roce que tuve fue con Analí Franchín más que nada porque se tocó a mi persona y dieron entender que era agresivo en la vida personal, y soy cero agresivo en la vida personal. Si hubiese sido agresivo de verdad hubiera pasado otra cosa dentro de la casa. Cuando tenía el conflicto con Alfa yo me iba a una punta y él a otra, y si hubiese sido agresivo todo hubiese sido diferente. Que me traten de agresivo me jodió bastante. Me pueden criticar y decir que jugué mal, pero meterse con lo personal es pasar un límite que no daba. Yo no estoy acostumbrado a esto de los medios y que me traten así fue muy duro, no podía responder nada porque me atacaban permanentemente", remarcó Juan.

Y luego confesó: "Tenía muchas ganas de levantarme e irme porque era terrible cómo me atacaban. Pero por respeto a mi familia y sobre todo a la producción no lo hice. Lo hablé con el psicólogo y los de la producción me conocen desde el primer día del casting que hice durante tres meses, siempre me bancaron y me dieron todas las comodidades. Saben qué clase de persona soy y lo hice por ellos. Por dentro me pasaba por la cabeza el irme porque era insoportable pero una persona violenta no reacciona así".

QUÉ LE GUSTARÍA HACER EN UN FUTURO

Por último, sobre cómo le gustaría que siga su vida tras su paso por Gran Hermano 2022, dijo: "Para mí todo esto es nuevo y más el tema de las redes que no le daba mucha bola antes. Me estoy acostumbrando a todo esto y espero que se dé algo bueno. Voy aprovechar esta locura hermosa que uno vive y siente, lo voy a disfrutar a máximo porque te pasa una vez en la vida. Ser taxista es mi laburo y yo entré siendo tachero y salí siendo tachero. Eso no cambia en nada. Ahora si se da una oportunidad para mejorar mi vida la voy aprovechar a full. Sino seguiré laburando de taxista para mantener a mi familia. Seguiré siendo la misma persona como hasta antes que aparezca Gran Hermano. Ojalá aparezca algo lindo y bueno. Uno siempre tiene la ilusión de mejorar y estar mejor. Me gustaría seguir laburando en la tele, eso me encanta y es una ilusión que uno empieza a soñar cuando te dicen que estarás en Gran Hermano".

