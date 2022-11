Denunciaron a un tutor que agredió a un inspector de tránsito frente a una escuela

Un tutor del Colegio San José le pegó una trompada a un inspector de tránsito luego de ser alertado por el agente de que no podía estacionar en la zona de transporte escolar porque podría causar un embotellamiento. El trabajador realizó la denuncia contra su agresor en la Comisaría Primera.

El hecho ocurrió a la salida de los alumnos del establecimiento ubicado en calle 25 de Mayo casi La Rioja, cuando un padre fue a buscar a su hija después de clases. Según indicaron, el conductor venía realizando la misma maniobra desde el lunes pasado y no respondía a las indicaciones de los inspectores de la zona.

En ese momento, el agente Carlos Saucedo, que se encontraba más cerca del tutor, le pidió que se retirara del lugar y le dijo que “no se iba a cortar el tránsito como él quería en la mitad de la cuadra para que pase su hija, porque generaría inconvenientes”.

“Le digo que no se puede realizar esa acción en mitad de cuadra, que debía pasar por senda peatonal pero en la esquina. El hombre se empieza a alterar, le digo a la niña que vaya a la esquina que mi compañero los iba a hacer pasar, y ahí se bajó de vehículo con insultos como ‘negro de m…’, que vaya a dirigir el tránsito ‘a la c… de mi madre’. Entonces le digo que se tranquilice, que no se ponga nervioso y le pido que me exhiba la documentación para saber si está apto para poder conducir, por el estado en el que se encontraba, y me contestó que no me iba a entregar nada, entonces pedí colaboración de mis compañeros y a la policía para que se identificara”, aseguró Saucedo a El Litoral.

Asimismo, comentó que debido al enojo del conductor, se lo identificó y se encontraron con que tenía licencia de conducir y cédula del auto, pero no contaba con seguro ni revisión técnica del vehículo, que son causales de retiro.

“Se procedió a labrar el acta correspondiente, continuó con los insultos y me amenazó con que ya me iba a encontrar, y en base a eso le digo que no hacía falta que me insulte y que se tranquilice, que estaba con su hija, y me dice que me iba a pegar un trompada y lo hace”, relató el inspector. Tras la llegada de la policía, el agente se dirigió a la Comisaría Primera, donde realizó la denuncia y el auto quedó demorado.

“La denuncia la hice en calidad de agresión verbal y física del conductor. Cuando llegó la policía lo identificó y consiguió los papeles. Después un fiscal va a determinar qué pasa con la denuncia, porque lo invitaron a que haga su descargo, según me informaron”, contó el agente.

“Debido a este hecho me van a cambiar de colegio, voy a hacer el operativo de Corredor Escolar en otra institución, para resguardar mi integridad física. Todavía no me comunicaron en dónde será, pero cuando me presente en la Dirección General de Tránsito me dirán en qué establecimiento será”, anticipó.

La Dirección de Tránsito realiza a la salida de los establecimientos educativos los corredores escolares, que son usados para concientizar a las personas para que puedan estacionar de una manera segura y que pueda fluir el tránsito y no se produzcan inconvenientes en horas pico. Por ese motivo, Tránsito reserva lugares para los transportes escolares que son los que más tardan en subir a los estudiantes.