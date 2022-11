Los participantes ganaron la prueba semanal y podrán ver el primer partido de Argentina

En Gran Hermano 2022, las pruebas semanas son claves para los participantes. Es que claro, de superarlas o no depende el presupuesto que tendrán en los siguientes siete días: no es lo mismo contar con su totalidad a que se vea reducido a la mitad.

En este sentido, los primeros dos desafíos los jugadores no pudieron ganarlos, pero ya con el tercero corrieron una mejor suerte y pudieron abastecerse mejor. Y, en las últimas horas, llegó la hora del cuarto, del que no solo obtendrían mayor cantidad de dinero, sino que además se agregaría un beneficio muy especial.

“Prueba semana: silo sin fin”, comenzó leyendo Nacho a sus compañeros. En tanto, la voz del reality dio los detalles: “Esta semana les tocará enfrentarse a una prueba de resistencia y trabajo en equipo. Durante doce horas y en parejas, deberán mantener el nivel del maíz de un silo lo más alto posible.

Una vez comenzada la prueba, la caída del maíz será constante. Un participante será el encargado de juntar con un balde el maíz que cae y pasárselo a su compañero para que recargue el silo por al parte superior”.

Acto seguido, agregó: “Quiero comunicarles que además de jugar por el presupuesto de la compra semanal, en caso de superar la prueba se ganará también el derecho de ver todos juntos el primer partido de nuestra Selección en Qatar”. Al escuchar esto, todos se mostraron eufóricos.

Lo cierto es que no hubo mucho preámbulo y rápidamente tuvieron que poner manos a la obra. Para su sorpresa, el desafío no era tan sencillo como pensaban. “¡Ay! ¿Por qué baja tan rápido?”; se escuchó decir a una de las chicas al ver la caída del maíz.

Pero ya no tenían otra opción más que accionar y así lo hicieron. Dividiéndose en turnos, se pusieron en acción, poniendo todo de cada uno para lograr el objetivo, aunque hasta el final no sabrían cuál sería el nivel mínimo a no traspasar.

Finalmente, el tiempo se acabó y Gran Hermano les informó el veredicto: “La prueba semanal ha sido superada ¡Felicitaciones chicos!”. Esto despertó la euforia de todos los participantes, que fueron a abrazarse y saltaron mientras cantaban una de las típicas canciones de cancha para alentar a la Selección.

Infobae