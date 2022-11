Neuquén superó los 300.000 barriles diarios de crudo

La producción de petróleo en Neuquén llegó a los 303.000 barriles por día en octubre, el mayor volumen registrado en los últimos 23 años, informó ayer el Ministerio de Energía y Recursos Naturales provincial.

Este desempeño representa un aumento de 3,9% respecto de septiembre; y 32,16% con relación a octubre de 2021; y la diferencia en la producción acumulada respecto al año pasado es de 39,2%, precisó el reporte.

El aumento en relación a septiembre se debe principalmente al incremento en la producción de las áreas Loma Campana (+5.202 bbl/d), Bajada del Palo Oeste (+3.211 bbl/d) Cruz de Lorena (+2.546 bbl/d) y Bandurria Sur (+1.416 bbl/d).

En cuanto al gas, la producción de octubre fue de 83,84 millones de m³/d, 3,26% menor que septiembre, aunque 8,84% superior a igual mes de 2021.

Con relación a septiembre, la diferencia se debe principalmente a la baja en la producción de las áreas Fortín de Piedra (-2,87 MMm³/d), Aguada Pichana Oeste (-0,37 MMm³/d), Loma Campana (-0,15 MMm³/d) y Bajo del Choique - La Invernada (-0,12 MMm³/d).

El gobernador Omar Gutiérrez aseguró: "Si no hubiésemos hecho lo que hicimos con Vaca Muerta, el país hubiese explotado; Vaca Muerta generó este año US$ 10.000 millones de energía, 8.000 al mercado interno y 2.000 en exportación petrolera y gas”. "Vaca Muerta generó la sustitución de importación de gas, que es de US$ 5.000 millones”, sostuvo.