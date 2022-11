Un efectivo zamarreó con fuerza a una joven para esposarla en un boliche

El domingo último por la madrugada, una joven que había salido de un boliche de Mar del Plata sufrió en carne propia el abuso policial por parte de un efectivo que la zamarreó con fuerza de uno de sus brazos y hasta le hizo una violenta maniobra para tirarlo al piso pese a que la mujer no se mostraba en una actitud agresiva contra el uniformado. Desde el Ministerio de Seguridad indicaron que Asuntos Internos investiga el accionar del oficial.

Lucía Martínez contó en diálogo con el medio local Ahora Mar del Plata que ella y unas amigas salieron de la discoteca Club 26, ubicado en la avenida Independencia 2664, cerca de las 6 del domingo pasado para buscar a su hermana. “Había disturbios en la esquina. Cuando iba a pasar por el lugar, el policía me agarró del brazo y me puso contra el patrullero”, narró la joven que negó estar vinculada a la gresca callejera que se desarrollaba en ese momento.

“Le dije que no había hecho nada, que no me podía tocar. Cuando intento darme vuelta, con el antebrazo me agarró del cuello y me tiró al piso”, prosiguió Martínez en su relato. La violenta escena quedó registrada en una filmación que tomó un testigo del hecho, y que la víctima se encargó de viralizar y denunciar lo que le había ocurrido.

La joven de 25 años explicó que ella ya tenía esposada una mano, pero que no le quería dar la otra al policía porque estaba con poca ropa y podía dejar su pecho al descubierto. “Estuve tres minutos tirada en el piso hasta que vino una mujer policía, que me levantó y me llevó a la comisaría”, relató Martínez y dijo no saber el motivo por el que estuvo demorada alrededor de tres horas.

