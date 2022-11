Un policía fue atacado por un fantasma

Por Francisco Villagrán

villagranmail@gmail.com

Especial para El Litoral

En el mundo de lo paranormal hay muchos casos de agresión de entidades fantasmales hacia seres humanos ocasionándoles lesiones o heridas. El caso de un policía entrerriano en una cárcel de Gualeguaychú, que fue atacado y arañado por una extraña entidad oscura que incluso le habló, ocupó los medios de comunicación del país durante días, asombrando a todos.

El espectacular hecho le sucedió al policía Mauro Reinaldi de 30 años, quien jamás olvidará ese día. Todavía no sale del shock y el terror aún lo paraliza. El agente policial sufrió el misterioso ataque en la Jefatura Departamental de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, cuando cumplía la misión de celador en la zona de calabozos. Él está convencido de que lo atacó un ente y aterrado, después del violento hecho, manifestó que “así como existe Dios, también existe el diablo y creo que esto fue su obra, una entidad diabólica me atacó e intentó matarme”.

Ese nefasto día, el uniformado escuchó ruidos y golpes extraños, además de gritos, que provenían de los calabozos de la parte superior, que estaban vacíos porque tenían que repararlos. Reinaldi subió al piso superior para ver qué estaba pasando. Según relataron los detenidos, se comenzaron a escuchar golpes de manera más sostenida y, al mismo tiempo, se escucharon los gritos del policía que pedía ayuda de manera desesperada. Y minutos más tarde vieron cómo el policía caía por las escaleras. Las personas apresadas que estaban alojadas en los calabozos, además vieron la angustia y el miedo de este funcionario policial y también de sus compañeros que estaban haciendo tareas de limpieza en uno de los patios, que intentaban desesperadamente ayudarlo. Por su parte, el jefe departamental de la fuerza, comisario César Primo, confirmó en conferencia de prensa todos los datos y detalles de este increíble caso.

Espectacular relato

La víctima de este extraño episodio relató que “siento como que me agarran desde adentro de una celda y empiezo a forcejear con una persona toda de negro y encapuchada. Quedé todo rasguñado en la espalda, me cortó toda la remera”, explicaba Reinaldi tras el episodio violento del que resultó con lesiones en el cuello, el pecho, la espalda y los brazos, además de una misteriosa cruz marcada como si hubiera sido hecha con pezuñas.

El hombre agregó que “me puse muy nervioso, pedí auxilio y socorro y hasta me oriné del susto. Esta persona me quería matar, no tengo ninguna duda, no tenía otra intención, era un ente desconocido, no sé como llamarlo. La fuerza que tenía era impresionante, no me lo podía sacar de encima”. Reinaldi aseguró que se cayó al piso, donde fue tomado por las piernas y ahí el agresor lo vuelve a meter adentro de la celda, sin que pueda hacer nada para evitarlo. En tanto cobró valor la opinión de los que llegaron a ver la disputa y aseguraron observar una sombra en varias ocasiones, que se movía rápidamente. “No alcancé a ver las uñas –explicó– solo escuché que me decía: ‘te voy a matar, te voy a matar’. Tenía la voz ronca y gruesa”, explicó el policía.

El jefe de la Departamental a su vez precisó que Reinaldi comenzó a alterarse ante el ataque y ya presentaba las heridas en la espalda y otras partes del cuerpo. Se debió convocar a personal del Hospital Centenario que llegó en una ambulancia. Pocas horas después, el policía fue trasladado a su domicilio donde quedó bajo el cuidado y contención de su grupo familiar. La fuerza policial le puso a su disposición psicólogos a fin de que le brinden la ayuda profesional necesaria. Si bien el episodio tuvo todas las características de un hecho paranormal, el jefe dijo que un especialista en salud mental comentó que el policía pudo haber padecido un “brote psicótico”.

Bendición.

De todas formas, las autoridades de la Jefatura Departamental, como quedaron con la duda de si trató de un hecho paranormal o un “brote psicótico”, decidieron llamar a un cura para que bendiga el lugar. Así fue que el cura Mauricio Landra llegó al lugar y calificó de “inexplicable” al episodio.

Además explicó que no se sabe con certeza qué es lo que sucedió. Los detenidos veían que este hombre trastabillaba aunque no podían ver qué era lo que lo sostenía. El cura, además, comentó que el miedo de los internos era tal que pedían ser trasladados al penal más cercano e incluso manifestaron temor hasta para ir al baño. El extraño hecho motivó la intervención del Ministerio Público Fiscal.

El edificio de la Jefatura, ubicado en Roque Sáenz Peña 26, fue construido hace más de cien años, en 1843, cumpliendo a lo largo de la historia distintas funciones, hasta ser finalmente una cárcel.

El paso del tiempo se reflejó en su estructura, provocando desprendimientos constantes de mamposterías, cielorrasos y techos además de filtraciones y entrada de agua y humedad. La parte superior, por todo lo comentado, se debió clausurar hasta tanto se hagan los arreglos necesarios para que puedan albergar a los presos sin peligro de escape. También es posible que allí, como en toda cárcel, haya habidos sufrimientos, dolores e incluso muertes en forma trágica.

Es posible que en sus derruídas paredes hayan quedado apresadas algunas almas que con mucha bronca y odio por todo lo que allí hay, y lo que les hicieron hasta el momento de su muerte, tomaron venganza por todo. Son lugares de mucho dolor, habitados por personajes que fueron erradicados de la sociedad por su comportamiento antisocial.

En fin, todas son teorías para tratar de explicar la manifestación de estos hechos considerados sobrenaturales, pero que a la luz de los investigadores de lo paranormal son consecuencias lógicas de pasados comportamientos de personas indeseables para la sociedad.