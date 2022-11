Villegas dijo que Huracán Corrientes entregó todo hasta donde pudo

Huracán Corrientes no pudo avanzar a la segunda etapa del Torneo Regional Federal Amateur (Trfa) 2022/23, al caer el domingo de local por 1 a 0 en el mano a mano frente a su homónimo de Goya por la última fecha de la etapa clasificatoria de la zona 6 de la región Litoral Norte.

El técnico del equipo capitalino, Alfredo “Batuca” Villegas, señaló que el “balance de la actuación del equipo en el torneo no es nada bueno desde los resultados porque jugamos 6 partidos de los que ganamos 2 y perdimos 4”.

“No nos dio la nafta, llegamos hasta donde pudimos”, manifestó el entrenador, para agregar que “no tengo nada para reclamarle a los muchachos porque dejaron todo lo que tenían”.

Villegas hizo mención a que sus dirigidos encararon por primera vez un torneo de estas características, sumado a la falta de posiblidades económicas del club para aspirar a reforzar el plantel con jugadores de mayor experiencia.

“La idea era poder participar del Regional como premio por el título del torneo local y como crecimiento institucional del club con este grupo de jugadores, que tienen un promedio de edad bajo y la gran mayoría, por no decir todos, no tenían experiencia en torneos regionales o provinciales, incluido Lanuzzi, nuestro capitán”.

El DT ejemplificó que el juego “sigue siendo once contra once, con una pelota, pero es un certamen distinto en cuanto a jerarquía, preparación mental, arbitraje, canchas, viajes”, analizó. “Buscamos refuerzos, pero las condiciones del club no nos permitieron sumar a jugadores de más roce en este tipo de torneos, y esa falta de experiencia es la que nos terminó pasando factura en algunos partidos en los que teníamos que buscar ser protagonistas”, indicó.

“Batuca” expresó que “hace poco menos de un año y medio que estamos trabajando en el club”. Recordó que asumió el cargo con tres fechas jugadas, sin triunfos ni goles a favor, y con 8 en contra. “Ese mismo plantel, con algunos refuerzos que trajimos entre los que estaba Lugo, el paragua (Ruíz Díaz) y Velázquez es el que se consagró campeón de la Liga Correntina”.

“Había que vivir esta experiencia de jugar el Regional Federal Amateur y lo hicimos, con un plantel muy joven, pero de gran futuro”, dijo el técnico, que a modo de conclusión indicó que “de los errores debemos aprender todos, jugadores, dirigentes y cuerpo técnico, y consolidar algunas cosas buenas que tuvimos, porque no todo fue malo, más allá que desde los resultados no fue un torneo positivo”.

