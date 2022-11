La mamá de El Noba dijo que recibe señales de su hijo

Lautaro Coronel, más conocido como El Noba, murió el 3 junio pasado a los 25 años, diez días después de sufrir un violento accidente a bordo de su moto en la localidad bonaerense de Florencio Varela. Su pérdida generó gran dolor en la movida tropical e impactó en el conjunto de la sociedad.

Al cumplirse cinco meses de su fallecimiento, Vanesa Aranda fue invitada al programa La tarde del nueve, conducido por Tomás Dente y Pía Slapka para recordar a su hijo. “El único pensamiento que tengo es: ‘¿Por qué a mi hijo?’, nada más”, aseguró, muy emocionada.

“Yo siempre lo voy a defender porque es mi hijo. Nadie me va a decir cómo fui como mamá o cómo fue él como hijo. Y en esas situaciones, yo siento que él me dice: ‘Vamos Vanesa, vos podés’, porque siempre me decía eso”, aseguró Aranda.

Cuando los conductores le preguntaron si tenía algún tipo de “conexión” con el artista, la señora respondió: “Hay un colibrí que siempre se nos presenta en casa y en la casa de mi mamá. ¿Viste que los colibríes están un ratito y se van? La semana pasada estuvimos en la casa de mi mamá y él estaba ahí. Y yo sé que era él, ahí sí me di cuenta que era él, o a veces estamos en mi casa y viene y está, y se va. Yo sé que es él”.

“No sé si es el mismo colibrí, pero es un colibrí. Pero no sé si son señales, yo no creo en eso. Yo a mi hijo lo llevó acá: en mi corazón, en mi mente, y siempre está, cotidianamente”, aseguró Vanesa que sigue realizando el duelo por la triste partida del músico.

Por otra parte, recientemente se realizó un homenaje por El Noba, encabezado por L-Gante. El cantante difundió en sus redes sociales una caravana de motos que circulaban haciendo “willy” y sin casco. Pablo Martínez Carignano, director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, se hizo eco del video en su cuenta de Twitter y confirmó que denunciará penalmente al artista.

“Otra vez L-Gante es (mala) noticia, con este video. Después de la muerte de El Noba, hablamos varias veces con su manager, Maxi El Brother, y le propusimos armar un festival en memoria del pibe en el que se les diera a todos los chicos un mensaje de cuidado por la vida”, escribió en Twitter. Este mensaje enfureció a Vanesa Aranda, madre del fallecido cantante, quien salió a cruzarlo en diálogo con A la tarde (América).

“Mi hijo cuando chocó no iba haciendo ‘willy’. Yo nunca dije que a mi hijo no le gustaba la adrenalina, nunca dije que a mi hijo no le gustaba hacer ‘willy’. Yo siempre asumí la responsabilidad y mi hijo también, porque él sabía lo que hacía. Pero cuando chocó, no iba haciendo ‘willy’”, comenzó contando Aranda, desmintiendo las versiones que señalan que El Noba iba realizando esa maniobra antes de que se produjera el choque que ocasionó su muerte.

Luego cargó contra Martínez Carignano. “¿Sabés lo que me molesta? Que ese funcionario publico se dirige a mi hijo cuando no lo conoce, lo mete a mi hijo que no tiene nada que ver. Y pone ‘ese pibe’. ‘Ese pibe’ se llama Lautaro, es mi hijo y no es ningún pibe. Si él es funcionario público tendría que fijarse cómo nombra a la gente”, cerró Vanesa.

