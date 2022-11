Segundo puente y reunión de gobernadores

Por León Horacio Gutnisky

Especial para El Litoral

Se estaba terminando el Puente General Belgrano que une Corrientes y Chaco y ya se estaba hablando de la necesidad de hacer un segundo puente.

Formamos una Comisión pro Segundo Puente para impulsar la construcción de un segundo Puente sobre la base de los estudios efectuados en el siglo pasado por el Agrimensor Julio Palmeyro, quien concretó la idea conjunta con los Gobernadores Ángel Rosas (Chaco), Tato Romero Feris (Corrientes).

Gobierno tras Gobierno Nacionales y Provinciales insistimos miembros de la comisión la necesidad del Segundo Puente que iba a ser ferrovial, pero en el año 2014 el jefe de gabinete Nacional Capitanich y los Gobernadores de chaco y Corrientes de ese entonces firmaron un acuerdo Nación, Provincias por el que se le encargaba el tema Segundo Puente a Vialidad Nacional, que también firma el Acuerdo.

Vialidad hace caminos por lo que, con ese acuerdo se eliminaba la variante ferroviaria, y tengamos en cuenta que ya el ferrocarril Nordeste que iba de la Ciudad de Corrientes a Monte Caseros no existía, en algunos casos ni las vías.

Vialidad Nacional cumplió tarde, pero lo hizo, el proyecto de puente con dos manos de ida y dos de vuelta y obras complementarias en Corrientes y Chaco que servían de acceso a las terminales del puente, y como decimos Vialidad hace caminos y puentes pero no construye ferrocarriles y el acuerdo al que hacemos referencia mas arriba le encargaba de este tema, construcción de un segundo puente que uniera las dos provincias, y lo hizo vial, dejando la parte ferroviaria de lado y se avanzó tanto en papeles, proyectos y discursos siempre, teniendo en cuenta, el acuerdo firmado en 2014, Acuerdo que derogó leyes de Corrientes y Chaco, pero nadie se ocupó en las dos provincias, por lo menos públicamente, de seguir el trabajo de vialidad Nacional, y hoy tenemos un proyecto de puente vial, se dice que terminado, y próximo a licitarse los accesos que en las dos provincias evitan el paso por las Capitales.

El gobierno de Corrientes no está conforme, acompañado por la ciudadanía con la circunvalación de la Capital y así lo manifiesta.

Puente Ferrovial

Ya tenemos el proyecto de Vialidad Nacional, de un puente vial, que se dice se licitaría el año próximo, año electoral, y empieza un movimiento poniendo piedras en el camino para que se deje de lado lo hecho hasta ahora y se proyecte un puente ferrovial.

Nos preguntamos entonces qué se quiere en realidad, porque del lado correntino no hay ninguna vía ferroviaria que una la ciudad de Corrientes con Paso de los Libres o Santo Tomé, entonces se pretende un puente ferroviario para un ferrocarril que no existe y con declaraciones se pretende obstaculizar la realización del Puente vial.

La posición que defiendo es avanzar con lo hecho y tratar de obtener la financiación necesaria para un puente vial, y cuando exista un ferrocarril que demande la necesidad de un cruce ferroviario del río Paraná, se hará todo junto tendido de rieles y puente ferroviario.

Gobernadores y legisladores

En reunión de legisladores de Norte Grande, ya realizada y de Gobernadores en curso de ejecución llama la atención que los representantes de Corrientes vuelvan a insistir con un un puente ferroviario para un ferrocarril que no existe.

Demorar la realización del puente vial, según lo proyectado por Vialidad Nacional afecta principalmente a Corrientes que hoy día es atravesada por calles urbanas, (Ferre, Independencia y 3 de Abril) desde la Ruta 12 hasta el Puente General Belgrano.

Desde el programa que conduzco “Las provincias también existen”, entrevisté al ministro de Obras Publicas del Chaco en uno de los gobiernos de Capitanich, a quién le plantee la urgencia de resolver este problema y obtuve como respuesta con total indiferencia, que la hice pública, "ese es un problema que lo resuelva la Municipalidad de Corrientes"

El Chaco no tiene su Capital atravesada por camiones de gran porte y Corrientes sí, entonces es mayor el interés de Corrientes de derivar el tránsito pesado de la ciudad.

Opino que en esta reunión de Gobernadores Corrientes debe insistir en la realización del puente como está proyectado dejar el tema ferroviario para el momento oportuno.

Los gobernadores de Norte Grande, excepto Corrientes, no son parte en este tema del Segundo Puente porque la producción de sus provincias tiene ferrocarril y rutas para mover su producción, incluso el Chaco por el Puerto de Barranqueras y de Vilelas puede absorber la producción exportable o no por estos puertos existentes que están del otro lado del río y no necesitan el puente, que pueda derivar cargas a puertos correntinos.

Bien se dice que la unión hace la fuerza y Corrientes debe presentar un frente unido para forzar la construcción del Segundo Puente sin discriminación ideológica o partidaria.

Sería un error, en mi criterio, insistir con un puente ferrovial. Hagamos el vial, si conseguimos los fondos, y cuando sea necesario se hará un puente ferroviario para atender ferrocarriles que lo atraviese.

Ahora es el momento, dejemos de lado posiciones políticas y juntos logremos que el puente se haga y salga de la ciudad el transito de vehículos de gran porte, insistir ahora en un puente ferrovial es poner piedras en el camino .