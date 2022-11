Cabandié en Corrientes dijo que por la sequía "no se puede producir como se hacía antes"

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, se reunió este viernes con autoridades del Parque Nacional Mburucuyá, de cara a la temporada de incendios y presentaron un plan de acciones para el manejo del fuego en Corrientes.

En ese marco, el funcionario nacional aseguró: "No podemos producir como se hacía antes, no se pueden quemar residuos forestales en tiempos de sequía, no se puede utilizar el fuego como se usaba en el siglo XX. Por eso apelamos también a la conciencia”.

La iniciativa presentada hoy de a corto y mediano plazo, busca el mantenimiento de cortafuegos existentes y creación de otros nuevos, la realización de nuevos cursos para combatientes forestales y capacitaciones destinadas a las localidades de Colonia Carlos Pellegrini y Mercedes, indicaron desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

En cuanto a herramientas, buscan la incorporación de maquinaria pesada para manejo del fuego, como son la retroexcavadora, niveladoras, rastras pesadas, camión de hidrogrúa, cisternas, camionetas, handies y rolo con cuchillas de tres cuerpos, detallaron.

Buscan sumar esta maquinaria con más equipamiento para la Dirección de Lucha Contra Incendios Forestales y Emergencias, como son la motobomba, sopladores, mangas y acoples, además de repuestos para motobombas y motosierras.

También tienen como objetivo trazar un plan de prevención para la temporada, tomando como antecedentes los últimos incendios y las previsiones meteorológicas para este año, puntualizaron desde el Ministerio.

En su recorrida por la provincia, Cabandié expresó que “también es necesario que ante las condiciones climáticas extremas que tenemos, generemos cambios en nuestro día a día como sociedad”.

“La temperatura media global está en ascenso y las sequías intensas provocan mucho material combustible en los suelos”, señaló.

La inversión del Ministerio de Ambiente nacional en Corrientes para el combate de incendios forestales alcanza los $1.455 millones . Se concreta mediante convenios ya suscriptos de asistencia financiera para la adquisición de bienes y servicios.

Además, está prevista la próxima instalación en la provincia de faros de conservación y se inició un programa de recuperación de Iberá, con foco en la flora nativa del núcleo Cambyreta de dicha área protegida.