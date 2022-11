Habló la anciana asaltada: “Cada 15 días hay una entradera en la zona”

A dos días del robo a una familia de la localidad de Juan Pujol, donde delincuentes tomaron de rehenes a dos mujeres y amenazaron con matar a un niño de 2 años, una de las víctimas, Yolanda Urbani, de 79 años, expresó la gran impotencia que siente.

Desde el plano de la Justicia, la Unidad Fiscal de Investigaciones y decenas de unidades de la Policía de toda la zona y de Corrientes se trasladaron a la zona, pero hasta al momento no hay avances, ya que aseguran que los tres malvivientes que actuaron con armas y encapuchados lograron escapar.

“Cada quince días hay una entradera en la zona, no podemos sentarnos un ratito a descansar porque no sabemos si nos van a entrar”, contó ayer ante FM Radio Dos, donde describió además que “no me golpearon, me agarraron en el fondo de mi casa, cuando fui a ver el riego de las plantas. Me taparon la boca y me pedían que no grite; yo les decía que tengo una operación en mi pierna”.

“Después me llevaron hasta adentro de la casa, les pedía ir despacio porque no puedo caminar rápido y me decían que tenía que hacer las cosas rápido”.

Por su parte, José Luis Martino, el hijo de la mujer, quien no estaba en el lugar en ese momento, añadió ante medios locales que “le colocaron un arma en la cabeza a mamá y le pedían plata”.

“Después de esto no sé cómo dormir en el campo, porque esto es mi trabajo. No sé cómo seguir con mamá, porque está muy asustada. Mis padres son personas mayores, vivieron toda la vida ahí y no se hallan en otro lugar”, puntualizó Martino, que además es integrante del cuartel local de Bomberos Voluntarios.

Relató que “esa tarde la policía los tuvo cerquita cuando los perseguían, pero no los pudieron alcanzar, no se quedaron, corrieron a gran velocidad por quintas y por los montes de la zona hasta que lograron escapar”.

En cuanto a los asaltantes, la anciana los describió como personas de la zona, ya que si bien estaban encapuchados, “no les noté una tonada extraña, para mí hablaban con nuestra tonada, tenían armas de fuego, una era chiquita”, mencionó.

Pese al mal momento, agradeció el hecho de que no le pegaron, “solo me apretaban la cara para que no grite, pero agradezco que no me lastimaron”, y añadió que “se llevaron dinero, mío y de mi nuera, además del celular; me pedían dólares, pero yo no tengo, yo vivo de mi jubilación”.

Antes de irse los delincuentes la “dejaron sentada en la cocina, me pidieron plata, buscaron, me dijeron que era poco y les di alhajas. Después fueron a la casa de mi nuera, también se llevaron plata y se fueron”.

“Era el ahorro de mi vida y de mi hijo, estoy agotada, y no es el primer asalto de este tipo, a mi vecino lo asaltaron hace cuatro meses, después se fueron a otro vecino, y de ahí a Mocoretá; cada quince días hay una entradera”, remarcó.

En el mismo tono enfatizó: “Tenemos ganas de hacer justicia por mano propia, pero tampoco podemos vivir así, y estamos cansados porque no agarran a nadie”.

