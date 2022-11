Jubilaciones de jueces: la Corte rechazó un planteo del Gobierno

La única reforma judicial que logró implementar el Gobierno de Alberto Fernández fue la de modificar el régimen de jubilación de magistrados, fiscales y defensores. Fue el primer enfrentamiento entre los jueces y el Gobierno. El caso está judicializado. Y ahora la Corte Suprema de Justicia acaba de rechazar un planteo que impulsó la Anses para apartar a todos los integrantes del máximo tribunal en el caso. Se trata de una causa que ya tiene una sentencia dictada por la Cámara Federal de General Roca en donde se declaró la inconstitucionalidad de la ley que promovió un juez jubilado.

No es la única causa que puso en foco esa reforma. Y ya no se trata de una causa individual sino una demanda contra el Estado Nacional que promovió la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación. Pero en ese expediente había un problema. Todos los jueces de primera instancia del fuero de la Seguridad Social se excusaron de intervenir. Después fueron a la Cámara Nacionales de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal. Paso lo mismo: todos rechazaron la causa. El expediente pasó entonces al fueron en lo Contencioso Administrativo Federal. Una vez más, todos dijeron que no. La justificación era la misma: “razones de decoro y delicadeza”.

Según un informe de patricia Blanco aparecido ayer en Infobae Con este escenario de paralización, la Cámara de la Seguridad Social le informó al máximo tribunal el estado de parálisis. Este jueves, la Corte Suprema decidió quién debe intervenir para activar la causa: será la jueza más joven del fuero la que se encargue de evaluar la cuestión.

Todo ocurrió en el acuerdo de ministros de este jueves, en donde la expectativa mediática estaba puesta en la coparticipación.