Crece la interna del radicalismo por una candidatura a presidente propia

Además de cruzar a Gerardo Morales por sus críticas a Mauricio Macri, el senador Alfredo Cornejo expresó sus diferencias con las estrategias que el jujeño lleva adelante en el Comité Nacional de la UCR. Consideró que las autoridades deben “empoderar” a un radical para que sea el único candidato a presidente del espacio, con el objetivo de enfrentar al PRO dentro de Juntos por el Cambio. En esa línea, el mendocino cree que, por el contrario, el partido centenario se dedica a debilitar a Facundo Manes.

“El radicalismo no ha empoderado a un candidato. Hay gente que se menciona como candidato pero no es que el partido se puso de acuerdo y apunta a uno para ganar, que debería ser el mejor razonamiento y no se ha hecho. Hay tiempo para hacerlo si todo el radicalismo toma esa decisión. En todo este 2022 no he visto que empoderaran a alguien, todo lo contrario, se ha debilitado al que lo dijo abiertamente, que es Facundo Manes. Se lo ha debilitado en este proceso y por las razones que sean, no hay un affectio societatis para apoyarlo”, dijo Conejo ayer en una entrevista con Diamela Rodríguez para Infobae. “Juntos por el Cambio no tiene un candidato recortado como era en 2015”, subrayó.