Cada vez que el Banco Central fue usado como el bombero del Gobierno, la experiencia terminó mal.

La frase es propiedad intelectual del expresidente de la entidad monetaria, Alfonso Prat-Gay, quien acredita experiencia y ahora, aun instalado en la vanguardia opositora al actual gobierno, hace una advertencia por el riesgo que suponen las jugadas que la Casa Rosada le confió a Sergio Massa y su remozado Ministerio de Economía.

La falta de dólares, las dificultades para importar y mantener el flujo indispensable de insumos para la producción, y la incertidumbre inflacionaria estuvieron en el centro de la preocupación de los hombres de negocios. También la sequía que ya supone la pérdida de al menos el 50% de la cosecha fina y augura un mal pronóstico para la campaña del maíz y la soja.

El adelantamiento del anuncio de un dólar soja 2 sostuvo el viernes la tendencia alcista de un dólar blue que llegó a los $320.

¿Cómo se remonta ese panorama? Lo graficó Prat Gay: “Creo que los anuncios de ayer lo ratifican. Massa había dicho que no iba a haber otro dólar soja y no tuvo más remedio que volver a ofrecerlo, un soborno para que los exportadores de soja vendan lo que tienen”.

Cuando se miran los números de la reserva, ese salto que hubo en septiembre con la primera ronda del dólar soja, ya se consumió al menos la mitad. Y son dólares que no vuelven, porque como no se modifica el tipo de cambio, el cálculo que hace el productor es sobre el stock pero no sobre el flujo.

Habrá que agregar además la sequía que dañó mucho la cosecha de trigo, y estamos hablando más o menos de 4 mil millones de dólares que pierde Argentina en el verano.

Así, queda claro que el bombero del Gobierno puede, en realidad, estar jugando con fuego nuevamente.

En esa línea es que se inscriben las palabras del Presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, quien sostuvo ayer que el nuevo dólar soja “no es una medida para el campo sino con fines recaudatorios”.

"Son medidas que no resuelven nada de fondo. Si la solución fuera más trascendental, esto no se restringiría por un tiempo. Cuando las cosas se hacen por un tiempo limitado son para cubrir una necesidad y punto", disparó Pino.

Con el nuevo tipo de cambio, el equipo económico pondrá en marcha desde el próximo lunes una nueva versión del programa que aplicó en septiembre pasado. Ahora con un dólar de $ 230 busca captar una liquidación de USD 3.000 millones.

"La Sociedad Rural Argentina ve que no es una medida para el campo sino con fines recaudatorios, es una necesidad que tiene el Gobierno", apuntó Pino.

Hay cientos de productores que están pidiendo a gritos hacer algo con el tipo de cambio, porque estamos perdiendo competitividad en todas las producciones de la Argentina, y seguimos esperando".

"Tendríamos que tener un valor del dólar (para todos los productores) que no sé cuál es porque no es mi función saber eso, pero lo que veo es que manejándonos así estamos perdiendo", insistió Pino.

"Ante la necesidad de dinero fluido que tiene el Gobierno toman esta medida, pero es muy injusto decir que esta medida es en función o a favor del campo", subrayó.

"Tenemos infinidad de muestras de cómo los productores agropecuarios apostamos a la Argentina sin necesidad de colaborar o no con un partido político", arremetió además el ruralista.

Y tiene razón. Porque mientras la nueva pirueta monetaria se consuma, resultan provocaciones arteras las palabras de parte del oficialismo con el motor de la economía nacional como es el campo.

Es tarde, esta gestión se termina y dirán las elecciones a quien le toca parar esta ola llamada tipo de cambio sin que afecte aun más a la producción.

Es tiempo de repensar la matriz económica que va a acompañar a la producción.

Y deberá hacerse con los pies sobre la tierra. No en el incesante intento de apagar incendios.