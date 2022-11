El novio de Julieta Poggio denunció acoso psicólogico por parte de los televidentes

Hace unos días, se armó tremendo escándalo en las redes sociales a raíz de una supuesta infidelidad por parte de Lucca Bardelli, el novio de Julieta Poggio, la participante de Gran Hermano. Una joven aseguró haber visto a Bardelli en un reconocido boliche porteño a los besos con otra mujer y los usuarios no se lo dejaron pasar.

"Ayer fui a Bayside de casualidad con el novio de Juli Poggio y se estaba besando con otra. Por favor que la reina se entere y lo cague en televisión abierta", escribió la joven llamada Martina Novas en Twitter. Desde ahí, cientos de usuarios destrozaron al novio de la modelo y afirmaron que iban a ir a gritarle a Julieta que era cornuda a la casa más famosa del país.

Si bien Lucca Bardelli no hizo declaraciones al respecto ni asistió nunca más al programa en el piso de Telefe, le expresó su amor a Julieta mediante sus redes sociales: "Feliz mes, mi amor. Te amo como a nada en este mundo y ¡te extraño cada día más! Me pone feliz verte cumplir tus sueños. Nos vemos a la vuelta, sos todo para mí"

Pero esto no fue suficiente para los miles de televidentes del reality, que siguieron acusando de infiel al joven, a pesar de que no hay prueba alguna que demuestre el engaño. Ante esto, Bardelli rompió finalmente el silencio y angustiado, mostró todos los mensajes y amenazas que recibe por día en su cuenta de Instagram.

"Qué asco de tipo", "Caradura, ojalá se empone a Marcos y lo pasen en televisión nacional", "Le voy a ir a gritar a Juli que la gorreaste", "Infiel de mier... Juli no te merece", fueron algunos de los fuertes comentarios que recibió el joven.

Cansado del acoso hacia él, hizo un tremendo descargo en sus Stories de Instagram: “Gente, es un reality, es un show y está hecho para ustedes. Diviértanse pero sepan siempre que del otro lado hay personas. No estoy participando pero sé que soy parte. Y no somos títeres ni actores, es nuestra vida real, tenemos sentimientos y también nos duelen los comentarios. Estoy recibiendo un acoso psicológico hace un poquito más de un mes. A aquellos que tienen la mente sana, les pido de corazón que paren un poco. El juego deja de ser divertido cuando no todos se están divirtiendo”.

Por otro lado, Bardelli negó tajantemente que le haya sido infiel a Julieta: “Nunca pensé que iba a tener que aclarar si le soy fiel o no a Ju porque es el amor de mi vida y siempre sostengo que no hay nada más nefasto que una infidelidad, es de inmaduro. Y que me estén acusando de eso, que inventen cosas, que una chica vaya a la casa de Gran Hermano a gritarle que es cornuda sin saber absolutamente nada de mí. Me parece que deberían controlar un poco su intensidad por el programa cuando los sentimientos de otras personas están en juego".

"El sábado salí a bailar por el cumple de un amigo mío y de Juli. Estuve con mis amigas, con las cuales comparto hace años una amistad. La chica con la que dicen que estuve es de mis mejores amigas, con la cual también con Ju compartimos una amistad hace años. Me parece hasta ridículo aclarar esto, pero entiendo que tengo que hacerlo porque la gente prefiere guiarse por un tuit de una random que inventó una historia en la cual SOLO ELLA me vio en un boliche chapando. Basta de por un juego y por un mordo de ustedes, querer cagarle la vida a otras personas. Gracias", finalizó.

