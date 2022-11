Camila Homs dio detalles de la separación con De Paul y reconoció: “Soy un poco tóxica"

Camila Homs tiene un fin de 2022 prometedor con muchos proyectos y uno que se convirtió en especial, porque está relacionado con una de sus pasiones: cocinar. Esta lunes, mientras se llevaba a cabo la grabación del programa de cocina, que estará saliendo por la pantalla de El Trece, la modelo se sinceró con Socios del Espectáculo y contestó preguntas sobre su relación con Rodrigo de Paul.

Rodrigo Lussich hizo referencia al momento que contaban un escándalo sobre ella y, al agregar que tenía también el don de la cocina, le llegó la propuesta de formar parte de Cucinare: “La cocina es mi cable a tierra, lo disfruto, me relajo, desde siempre. Desde chica hago cursos de cocina”, admitió Homs sobre esta parte de su personalidad.

“Estuvo la posibilidad de que viaje, pero decidí quedarme acá con mis chicos, relajada y con amigas”, añadió la nueva conductora. “Ahora, estoy súper contenta. Al principio costó, pero hoy me encuentro más centrada. Me veo siempre después de las entrevistas y digo ‘acá mejoré esto, me falta mejorar lo otro’”, señaló la modelo. “Logré rescatar las cosas positivas, de lo negativo que me pasó”, agregó.

“La más grande cumple 4 y el más chiquito 1 y medio, Franchi y Bauti”, contó Camila sobre los hijos que tiene con Rodrigo De Paul y confesó que hace videollamadas con sus hijos después de los partidos: “Hay veces que si, otras que no”, admitió. Además, precisó que tiene diálogo con el jugador y que “todo se puede acomodar” y que “se habla por los niños”.

En cuanto a cómo fue la separación, expresó: “La verdad que soy tranquila, no soy de gritar. Tengo un punto y chau. No soy de gritar”, sostuvo. “Soy súper posesiva, si esto es mio, es mio, no lo mires, no lo toques, no nada. Es una línea fina, la verdad que soy un poco tóxica”, admitió. Y sobre una posible reconciliación, señaló: “Nunca se sabe el día de mañana, si uno puede estar o no”.

Semanas atrás, Homs vivió un incómodo episodio cuando fue a ver a la banda británica Coldplay al estadio de River y como artista invitada, Chris Martin recibió a Tini Stoessel, que cantó los temas Carne y hueso y Let Somebody Go.

A mediados de octubre, Homs también había sido noticia al ser consultada sobre la supuesta crisis entre Tini y su ex. “No tengo nada para decir. En serio. No me sorprende. Aunque no se si será verdad o no será verdad, viste que los medios inventan mucho”, aseguró la modelo en Socios del espectáculo. Ante la insistencia del periodista respecto al tema, Camila volvió a ratificar su postura: “No tengo nada para decir. Lo que no me involucra, no opino. Con su relación no tengo nada que ver. A él lo aprecio, obvio, es el padre de mis hijos”.

“¿Volverías con Rodrigo después de todo esto?”, le preguntó el notero. Sorprendida, Homs le contestó: “No, no sé. Pará. Es un montón lo que me estás preguntando. No te puedo responder eso, no. Hoy no, la verdad que no. Tema superado. Estoy súper bien así”.

Infobae