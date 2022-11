Un boxeador mexicano amenazó a Messi: lo acusó de no respetar a su país

El boxeador mexicano Canelo Álvarez explotó de furia contra Lionel Messi, a quien amenazó abiertamente tras el 2-0 de la Selección Argentina a México en el Lusail Iconic Stadium, por la segunda fecha del Grupo C del Mundial de Qatar 2022.

Los posteos llenos de enojo del actual campeón mundial absoluto de peso supermediano se originó después de que se dieran a conocer los festejos del combinado de Lionel Scaloni en el vestuario, especialmente con el 10, autor del gol que allanó el camino.

En pocas palabras, Canelo acusó a Messi de "limpiar el piso con una camiseta de México" , algo que no ocurrió pero que fue viral en redes sociales a través de un video sacado de contexto.

Y es que al repasar las imágenes, se observa que en realidad el capitán, que es admirado por su humildad dentro y fuera de la cancha, se está sacando sus botines, y lejos está de pisar a propósito la camiseta que seguramente intercambió con un jugador rival tras el partido.

"¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? Que le pida a Dios que no me lo encuentre. Así como respeto Argentina tiene que respetar a México. No hablo del país (Argentina), hablo de Messi por su mamada que hizo. La afición es una cosa, nosotros como ejemplo otra… No sea tanto", rezan los posteos del boxeador en su cuenta de Twitter.

Más tuits de Canelo Álvarez sobre el video de Messi en el vestuario de la Selección Argentina

Canelo continuó con intercambios de mensajes en las redes sociales con diferentes usuarios y después de unas horas de la primera publicación, volvió a la carga.

“Desde que está la playera de MEXICO en el suelo ya es un insulto Déjense de pendejadas de que fue o no fue”, escribió Álvarez, en respuesta a algunos mensajes que le decían que Messi no había tenido ninguna intención de faltar el respeto a la camiseta del Tri.

"Quizás. Ojalá sea así", respondió Canelo a un usuario argentino, que le manifestó el respeto con el que siempre se manejó Lionel Messi en su carrera.

Con información de TyC Sports