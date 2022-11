Gran Hermano 2022: la hermana de Maxi liquidó a Juliana tras su salida

La hermana de Maximiliano Giudici, Daniela, se refirió a la eliminación de Juliana Díaz, pareja de su hermano, y sorprendió al público cuando expresó su tranquilidad tras la salida de la joven. "No sé si contenta porque verlo a él triste me pone mal, pero en una lectura objetiva, me parece que esto le va a dar oxígeno", aclaró.

"Yo tengo que ver el juego desde el lado que me toca, que es como hermana de Maxi, y me parece que no es algo que él deseaba, pero sí algo que él necesitaba como jugador", aseguró sobre la salida de Juliana y en diálogo con A la Barbarossa. Profundizando sobre el tema, Daniela Giudici señaló: "Él tenía dos frentes dentro de la casa, uno tratar de mantener una relación con todo lo que significa la exposición y el encierro, y otra el juego de la casa. Creo que ahora queda con un solo frente y tengo mucha fe".

Ante la consulta de si se encuentra feliz por la salida de Tini, la hermana de Maxi remarcó: "No sé si contenta porque verlo a él triste me pone mal, pero en una lectura objetiva, me parece que esto le va a dar oxígeno. Tiene tiempo para una relación afuera cuando el juego termine".

"Yo veía que ella lo exponía demasiado, que cualquier conflicto que tenían entre ellos, él siempre quedaba mal parado y veía una sobreexposición, a veces innecesaria de su parte", comenzó por revelar sobre lo que siente por ella. Por eso, la conductora Georgina Barbarossa le consultó si la había votado y manifestó: "No puedo decir eso porque mi hermano me va a matar. Estoy esperanzada en que vamos a ver un Maxi distinto".

Por último, Daniela Giudici lanzó: "Creo que él no se quiere ir y va a apostar fuerte esta semana a una pelea con Alfa, que sabe que le puede salir bien o muy mal. Él ve adentro de la casa la tiranía y creo que va a pelear por establecer un orden más democrático. Para bien o para mal, va a ser él con toda su visceralidad".

